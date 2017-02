Door Bart van Klaveren, zondag 12 februari 2017 18:38, 0 reacties • Feedback

Bron: VSO Software

VSO Software heeft een update van ConvertXtoDVD uitgebracht. Met dit programma kunnen dvd-schijfjes van uiteenlopende videobestanden worden gemaakt, zodat ze bijvoorbeeld op een dvd-speler in de huiskamer kunnen worden afgespeeld. ConvertXtoDVD heeft ondersteuning voor een groot aantal audio- en videoformaten, kan ondertiteling invoegen en uitgebreide menu's maken, en heeft zelfs een eenvoudige video-editor aan boord. Verder is het programma te gebruiken in een groot aantal talen, waaronder het Nederlands. In versie 6.0 treffen we onder meer een nieuwe menu editor aan, is het mogelijk om een watermerk aan video's toe te voegen en is ondersteuning voor Windows 10 toegevoegd. Sinds versie 6.0.0.75 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: