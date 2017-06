Door Bart van Klaveren, vrijdag 16 juni 2017 16:44, 0 reacties • Feedback

Bron: DutchPhotoArt

Versie 3.4 van ImageMaker, een fotobewerkingsprogramma van Nederlandse bodem, is uitgekomen. Het wordt door fotograaf Frank Klaassen ontwikkeld en kan onder meer worden gebruikt om kleuren aan te passen of om twee foto's met elkaar te verweven om zo aparte effecten te creëren. Ook zijn er tools aanwezig on cd labels te ontwerpen of een foto geschikt te maken om op een canvas te laten printen. Het programma wordt als shareware aangeboden en een licentie kost twintig euro.

Nieuw in versie 3.4 is onder meer dat het programma in een Nederlandse en Engelse uitvoering kan worden gedownload. Verder zijn er enkele nieuwe effecten toegevoegd, zijn er nieuwe opties voor het ongedaan maken van bewerkingen en zijn er diverse problemen verholpen. De complete changelog ziet er als volgt uit: