Door Bart van Klaveren, dinsdag 30 mei 2017 20:40, 2 reacties • Feedback

Bron: DutchPhotoArt

ImageMaker is een fotobewerkingsprogramma van Nederlandse bodem. Het wordt door fotograaf Frank Klaassen ontwikkeld en kan onder meer worden gebruikt om kleuren aan te passen of om twee foto's met elkaar te verweven om zo aparte effecten te creëren. Ook zijn er tools aanwezig on cd labels te ontwerpen of een foto geschikt te maken om op een canvas te laten printen. Het programma wordt als shareware aangeboden en een licentie kost twintig euro. Kort geleden is versie 3.3 van ImageMaker beschikbaar gekomen en de belangrijkste veranderingen die hierin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.