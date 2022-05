Versie 4.1 van ImageMaker is uitgekomen. Dit fotobewerkingsprogramma van Nederlandse bodem wordt door fotograaf Frank Klaassen ontwikkeld en kan onder meer worden gebruikt om kleuren aan te passen of om twee foto's met elkaar te verweven om zo aparte effecten te creëren. Ook zijn er tools aanwezig om cd-labels te ontwerpen of een foto geschikt te maken om op canvas te laten printen. Het programma kan gratis worden geprobeerd, maar om resultaten op te slaan zal er een licentie van twintig euro moeten worden aangeschaft. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Bij een groot aantal Effecten worden twee afbeeldingen gebruikt om een nieuwe afbeelding te creëren. Bijvoorbeeld door de pixels in de ene afbeelding te verplaatsen op basis van de kleur van de pixels in de andere afbeelding. Door de afbeeldingen ten opzichte van elkaar te verschuiven, te spiegelen, te vergroten of te verkleinen wordt het resultaat beïnvloed.

De afbeeldingen kunnen "live" ten opzichte van elkaar geroteerd worden, hetgeen nog meer mogelijkheden biedt om tot schitterende resultaten te komen. Door met de muis in een afbeelding te klikken wordt het "VastPunt" ingesteld. Het "VastPunt" wordt getoond door het zwartwit- gestreepte assenkruis. Bij het schalen en/of roteren blijft dit punt op zijn plaats staan.

KleurVerwisselen behoort tot de groep effecten waarmee kleuren in een afbeelding op eenvoudige wijze aangepast kunnen worden. Daarnaast zijn er effecten om afbeeldingen te mengen, afbeeldingen te vervormen en pixels om te zetten in patronen. Er zijn zeer interessante effecten waarbij pixels in de ene afbeelding verplaatst worden op basis van de kleur van de pixels in de tweede afbeelding. En er zijn tools waarmee afbeeldingen voorbereid kunnen worden om ze af te drukken.

De uitstraling, de look, van het programma is gewijzigd door een nieuwe set van iconen toe te passen. De nieuwe iconen zijn puur in grijs/wit, zodat ze zo min mogelijk afleiden van de afbeeldingen die bewerkt worden.

Het resultaat van de bewerking lijkt op die van fractals, maar ZNet werkt fundamenteel anders. De mooiste resultaten worden bereikt door ZNet los te laten op eenvoudige figuren in veelvouden van 16 stappen. ZNet is voorzien van mogelijkheden om "tussenresultaten" automatisch op te slaan. Zo kan bijvoorbeeld bij het uitvoeren van 8.192 stappen na iedere 64 stappen een afbeelding opgeslagen worden. Geen overbodig optie, omdat bij grotere afbeeldingen het uren kan duren voordat de 8.192 stappen uitgevoerd zijn.

De werking is "omkeerbaar". Door ZNet bijvoorbeeld eerst twee stappen "vooruit" en daarna twee stappen "achteruit" te laten uitvoeren ontstaat het origineel weer.

Als een bewerkte afbeelding opgeslagen wordt, dan wordt automatisch ook een bijbehorend Log-bestand opgeslagen. Met dit Log-bestand kunnen de uitgevoerde bewerking(en) opnieuw uitgevoerd worden, op dezelfde afbeelding of op andere afbeeldingen. Daarbij kunnen instellingen gewijzigd of complete bewerkingen overgeslagen worden.

In ieder EffectVenster kunnen de toegepaste instellingen opgeslagen en hergebruikt worden.

Een EffectVenster kan door de vele instelmogelijkheden wat overweldigend overkomen. Maar er zit een hele duidelijke eenvoudige structuur in, die in alle vensters hetzelfde is. Dit is beschreven in het hoofdstuk "De Effecten en Tools" in de handleiding. Zie ook het nieuwe hoofdstuk "Snel aan de slag in vier stappen".

In het HoofdVenster kan een selectie gemaakt worden. Daarbij kon in het HoofdVenster aangegeven worden of:

De selectie bij het uitvoeren van een effect genegeerd moet worden.

Het effect alleen op pixels binnen de selectie uitgevoerd moet worden.

Het effect alleen op pixels buiten de selectie uitgevoerd moet worden.

De keuze voor één van de drie bovenstaande opties is verhuisd van het HoofdVenster naar de individuele EffectVensters. Dit is met name van belang bij het uitvoeren van LogFiles die meerdere bewerkingen bevatten.

De mogelijkheid om een bewerkte afbeelding in het eigen dpa-fileformaat op te slaan is vervallen. De functionaliteit is volledig overgenomen door het standaard png-formaat.

Tevens zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd.