Greg Kroah-Hartman heeft Linux Kernel 5.2.13, 4.19.71, 4.14.142 en 4.4.191 vrijgegeven. De Kernel is het hart van het besturingssysteem en zit, simpel gezegd, als laag tussen de hardware en de applicaties in. Een samenvatting van de veranderingen in versie 5.2 kun je op Phoronix en KernelNewbies terugvinden. Zoals gewoonlijk zijn de changelogs niet in een beknopte vorm beschikbaar en bevat de aankondiging van elke uitgave niet meer dan "I'm anouncing the release of the x.x.x kernel. All users of the x.x kernel series must upgrade." Daarom linken we hieronder per versie naar de uitgebreide changelog.