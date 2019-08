Versie 2.23.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.23.0: Improved AMD Navi Radeon RX 5700 Series support

Added support for additional variants of RTX 2060 & RTX 2070 Super

Updated icon and splash screen with high-DPI support

Added BIOS saving support for NVIDIA Super cards

Fixed PCIe speed always getting reported as "4.0" on Navi

Fixed crashes caused by Valve Anticheat

Fixed crashes on Radeon R9 290 / 390 Series

Added support for NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, GTX 1050 Mobile, GT 1030 (GK107), MX150 (GP107), MX250, Tesla V100-SXM2-16GB, Quadro RTX 5000 Mobile, Quadro RTX 3000

Added support for AMD Radeon 550X, Radeon 540X, Pro WX 2100, Pro Vega 64, Pro Vega 64X, Pro WX Vega M GL

Added support for Intel Iris Pro P580, UHD P630, UHD 610 (CFL GT1)

Added support for ATI Radeon HD 4350 (VisionTek)

Gainward vendor Id no longer reported as "CardExpert"

Hardened security of kernel mode driver (CVE-2019-7245)

When log file can't be written, show error message only once

Remove readonly attribute from temporary files before trying to delete

Fixed year in About dialog