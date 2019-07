Versie 2.22.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.21.0: Added preliminary Radeon RX 5700 & 5700 XT (Navi) support

If a file "GPU-Z.ini" exists in the GPU-Z directory, GPU-Z will use it to read/write all configuration settings instead of the registry, making GPU-Z fully portable

When an unknown GPU is detected, GPU-Z will show a notice window, which requests a validation submission

Addded support for PCI-Express Gen 4

Added support for NVIDIA RTX 2060 Super, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super, Tesla T4, Quadro T2000 Mobile

Added support for AMD FirePro S7150, ATI FireStream 9250

Added support for Intel HD Graphics 620

Added AMD SOC Temperature Sensor