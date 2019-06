Versie 1.4.6 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.4.6 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.4.6: Made Converter never overwrite the source files.

Fixed Properties autocomplete vs multiline edit box clash.

Fixed earlier 1.4 series regression with writing of ID3v2 COMMENT fields to TXXX frames instead of COMM.