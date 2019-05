Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 10.16.0 vrijgegeven in de lts -branch. De lijst met belangrijke veranderingen ziet er als volgt uit:

Node v10.16.0 (LTS) - Notable Changes deps: update ICU to 64.2 (Ujjwal Sharma) #27361 upgrade npm to 6.9.0 (Kat Marchán) #26244 upgrade openssl sources to 1.1.1b (Sam Roberts) #26327 upgrade to libuv 1.28.0 (cjihrig) #27241

events: add once method to use promises with EventEmitter (Matteo Collina) #26078

n-api: mark thread-safe function as stable (Gabriel Schulhof) #25556

repl: support top-level for-await-of (Shelley Vohr) #23841

zlib: add brotli support (Anna Henningsen) #24938