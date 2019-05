Intel heeft versie 3.5.11 van zijn Solid State Drive Toolbox uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een ssd van Intel te beheren. Zo kan het informatie geven over de karakteristieken van de drive, kunnen enkele diagnostische tests op de ssd worden losgelaten en kunnen de prestaties worden geoptimaliseerd. Daarnaast is het mogelijk om de firmware bij te werken. De changelog voor versie 3.5.11 laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Version 3.5.11 Updated Model Strings for Intel Solid State Drive Pro 7600p Series Version 3.5.10



This release of Intel SSD Toolbox includes firmware update for the Intel Optane Solid State Drive905P Series, for latest firmware revision E201043A



Additionally, this release also includes support for Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage

Improved visualization on performance booster