Intel heeft versie 3.5.9 van zijn Solid State Drive Toolbox uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een ssd van Intel te beheren. Zo kan het informatie geven over de karakteristieken van de drive, kunnen enkele diagnostische tests op de ssd worden losgelaten en kunnen de prestaties worden geoptimaliseerd. Daarnaast is het mogelijk om de firmware bij te werken. De changelog voor versie 3.5.9 laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Version 3.5.9



This release of Intel SSD Toolbox includes update for the Fixed progress bar image on the optimizer page in Russian language version. Version 3.5.8



This release of Intel SSD Toolbox includes firmware update for the Intel SSD 545s Series products 1TB 2.5inch, for latest firmware revision LHF0B2C. This firmware version contains fix for the following issue: Fixed firmware update configuration for SKU’s listed above that were missing in previous versions of Intel SSD Toolbox. Version 3.5.7



This release of the Intel SSD Toolbox includes firmware update for the Intel SSD E 6100p Series products, for latest firmware revision 004E. These firmware versions contain the following enhancements: Fixed PS4 power state transition issue causing system BSOD or system hang

Fixed intermittent system hang caused by pin based interrupt issue with shared resources

Improvements to enable NVM Subsystem Reset

Fixed unexpected power loss SMART reporting

Enhanced error logging for SSD failure analysis

Improved NAND refresh algorithms

Improved software full disk encryption time Additionally, this release also includes support for Intel SSD 800p Series products.