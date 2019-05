Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 12.3.1 vrijgegeven in de current-branch. De lijst met belangrijke veranderingen ziet er als volgt uit:

Node v12.3.1 (Current) - Notable changes deps: Fix handling of +0/-0 when constant field tracking is enabled (Michaël Zasso) #27792 Fix os.freemem() and os.totalmem correctness (cjihrig) #27718

src: Fix v12.3.0 regression that prevents native addons from compiling #27804

Node v12.3.0 (Current) - Notable changes esm: Added the --experimental-wasm-modules flag to support WebAssembly modules (Myles Borins & Guy Bedford) #27659

process: Log errors using util.inspect in case of fatal exceptions (Ruben Bridgewater) #27243

repl: Add process.on('uncaughtException') support (Ruben Bridgewater) #27151

stream: Implemented Readable.from async iterator utility (Guy Bedford) #27660

tls: Expose built-in root certificates (Ben Noordhuis) #26415 Support net.Server options (Luigi Pinca) #27665 Expose keylog event on TLSSocket (Alba Mendez) #27654

worker: Added the ability to unshift messages from the MessagePort (Anna Henningsen) #27294