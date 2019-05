Een dag na het verschijnen van versie 3.2.6 van phpBB kan er alweer een opvolger worden opgehaald. Met dit programma is het mogelijk om een webforum op te zetten. PhpBB wordt onder de gpl-licentie beschikbaar gesteld en maakt gebruik van php en een databaseprogramma om berichten op te slaan. Naast MySQL worden ook PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server en SQLite als databasesoftware ondersteund. Versie 3.2 bevat onder meer ondersteuning voor php 7, recaptcha 2.0 en Symfony 2.8. Verder is het updateproces verbeterd, wordt er meer informatie getoond in geciteerde tekst en kunnen er meer emoji's worden gebruikt. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

phpBB 3.2.7 Release - Please Update We are pleased to announce the release of phpBB 3.2.7 "Bertie’s Force Field". This version is a maintenance release of the 3.2.x branch which resolves issues reported in previous versions.



The fixed issues include, among others, issues with form token validation during login, the inability to change topic types after posting, an issue with viewing private message folders, and potentially incorrectly shortened URL links when using the [url=] BBCode.

Full backwards compatibility for styles released before phpBB 3.2.6 has been introduced, which will enable logins even though these styles have not yet been updated with the latest style changes.



The full list of changes is available in the changelog file within the docs folder contained in the release package. You can find the key highlights of this release on the wiki and a list of all issues fixed on our tracker.