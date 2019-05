Versie 6.8.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Backend Created general purpose dragdropfilesdll.dll to handle drag and drop from application to Windows 32 and 64 bit systems, built from DragDropLazarus Lazarus package (which is required only for compiling the dll), which is based on work of Angus Johnson & Anders Melander (on Delphi), and Michael Köcher / six (on Lazarus) File manager (Windows) Added native drag and drop from application to system

(Windows) File copy / move / recycle operations are performed in standard GUI dialogs Extraction and archiving (Windows) New native drag and drop extraction On native drag and drop extraction, extra level of directory nesting are automatically removed (unless browsing archive in flat or search mode) Old custom drag and drop extraction is still available as alternative in Options > Settings > General



De volgende downloads zijn beschikbaar:

PeaZip voor Windows (32bit)

PeaZip voor Windows (64bit)

PeaZip portable

PeaZip voor Linux en BSD

PeaZip add-ons