Versie 3.5 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.5 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.5: Add a feature to download official retail Windows 8.1 or Windows 10 ISOs

(Note: 'Check for updates' must be enabled for the above to be active)

Add Windows To Go support for MCT generated Windows ISOs

Add a notice about the WppRecorder.sys Microsoft bug for Windows 10 1809 ISOs

Add a notice about trying to format a drive larger than 2 TB in MBR mode

Add a notice about Legacy boot when trying to boot UEFI-only media in Legacy mode

Report the full PID and command line of potentially blocking processes in the log

Fix a potential silent abort when the drive is in use

Fix 'Quick Format' option always being activated

Fix potential change of the selected file system after an ISO has been loaded

Fix Win7 x64 EFI bootloader not being extracted in dual BIOS+UEFI mode ( Alt - E )