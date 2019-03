Versie 2.3.8 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvements and bug fixes since 2.3.7 Changes to newsserver configuration could be delayed

Filenames would not be sanitized when using "Make Windows compatible"

Sorting could fail on root-folders

7z-files were not listed as supported NZB archives

SSL cipher settings were ignored during server test

Windows: update 7zip to 19.00

Windows: update MultiPar to v1.3.0.4

Windows and macOS: update Python to 2.7.16

Windows and macOS: update UnRar to 5.70