Versie 5.13.9 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Back-propagated fixes and changes from 5.15 release: SSH private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.71.

Bug fix: Back-propagated SSH security fixes from PuTTY 0.71. 1729 vuln-rng-reuse vuln-rsa-kex-integer-overflow

Bug fix: Reloading file in internal editor can cause unwanted upload of partially reloaded file. 1728