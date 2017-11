Asus heeft kortgeleden nieuwe firmware voor de RT-AC68U beschikbaar gesteld. Deze dualband-router kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien. Verder zijn er twee usb-poorten aanwezig, waarvan een usb 3.0, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware heeft versienummer 3.0.0.4.382.18547 en de download is iets meer dan 40MB groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features HDD Hibernation

URL filter black/white list

Bandwidth limiter on guest network

URL filter support https website Security fixed Fixed KRACK vulnerability

Fixed CVE-2017-14491: DNS - 2 byte heap based overflow

Fixed CVE-2017-14492: DHCP - heap based overflow

Fixed CVE-2017-14493: DHCP - stack based overflow

Fixed CVE-2017-14494: DHCP - info leak

Fixed CVE-2017-14495: DNS - OOM DoS

Fixed CVE-2017-14496: DNS - DoS Integer underflow

Fixed CVE-2017-13704 : Bug collision

Fixed predictable session tokens, logged user IP validation, Logged-in information disclosure (special thanks for Blazej Adamczyk contribution)

Fixed web GUI authorization vulnerabilities.

Fixed AiCloud XSS vulnerabilities