Versie 5.6.0 van Enpass is uitgekomen. Enpass is een wachtwoordmanager voor Windows, macOS, Linux en diverse mobile platformen. Het programma stelt je in staat om eenvoudig bij websites in te loggen en je wachtwoorden te beheren. Zo kunnen nieuwe wachtwoorden worden gegenereerd, laat het weten of een wachtwoord zwak is, oud is, of vaker wordt gebruikt. Data wordt versleuteld lokaal opgeslagen, maar synchroniseren via diensten als iCloud, Dropbox, Google Drive of OneDrive is ook mogelijk. Enpass is gratis te gebruiken op de desktop, alleen voor de mobiele cliënt wordt een eenmalige bijdrage verlangd als er meer dan twintig wachtwoorden worden opgeslagen. Sinds versie 5.5.6 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 5.6.0 Improvements Added Support for Firefox WebExtensions: We all know that the add-on SDK will be the past soon. Moving on with the Firefox, we'll soon gonna come up with the WebExtension version of the Enpass extension that will work with this update. And yes, this update will not only work with the WebExtensions but the legacy add-ons as well.

Brushes away a bug that was stuck to Enpass in any of last releases where the clipboard was getting cleared even if it is disabled from security settings.

Other minor issues fixed. Version 5.5.8 Improvements Improved generic CSV/DSV import. Fixes Fixes an issue in import from 1Password .pif file where it was taking longer time to import the data. Version 5.5.7 Improvements Added import from 1Password .csv file. Fixes Some of you fine people were not able to import data from .1pif exported from 1Password. Now fixed.

Fixes an issue where the data copied from Enpass extension was not being cleared from clipboard after the specified time interval.

Squashed some other minor bugs.