Versie 17.01 bèta van 7-Zip is verschenen. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. Nieuw in versie 16 is dat het programma nu met grote over meerdere bestanden verspreide zip-bestanden van het type .z01, .z02-type overweg kan. Eerder kon het al met.zip.001, .zip.002 overweg. In deze versie zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

7-Zip now uses additional memory buffers for multi-block LZMA2 compression. CPU utilization was slightly improved. 7-zip now creates multi-block xz archives by default. Block size can be

specified with -ms[Size]{m|g} switch. xz decoder now can unpack random block from multi-block xz archives.

7-Zip File Manager now can open nested multi-block xz archives (for example, image.iso.xz) without full unpacking of xz archive. 7-Zip now can create zip archives from stdin to stdout.

for commands that contain filename wildcards and -sns switch. 7-Zip 17.00 beta crashed for commands that write anti-item to 7z archive.

7-Zip 17.00 beta ignored "Use large memory pages" option.