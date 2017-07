SteamOS is ontworpen door Valve als een besturingssysteem gericht op het spelen van games, natuurlijk in combinatie met de Steam store. Het kan ook games streamen van een ander Linux-, macOS- of Windows-systeem in het netwerk. Valve heeft een update van SteamOS in de brewmaster bèta-tak uitgebracht met 2.118 als het versienummer. De bijbehorende aankondiging ziet er als volgt uit:

SteamOS update 2.118 pushed to brewmaster beta



Updated linux kernel to 4.11.4 and fix crash with DualShock 4 controller. Updated mesa to 17.1.2 and the usual security updates



==== SteamOS build 118 2017-06-14 ==== linux - update to 4.11.4 kernel, fix crash with DS4 controller

firmware-free - update to 4.11.4 kernel

firmware-nonfree - update to 4.11.4 kernel

jbig2dec - CVE-2017-7885 CVE-2017-7975 CVE-2017-7976

libgcrypt20 - CVE-2017-9526

mesa - update to 17.1.2

nss - CVE-2017-5461 CVE-2017-5462 CVE-2017-7502

openldap - CVE-2017-9287

perl - CVE-2017-6512

sudo - CVE-2017-1000367