SteamOS is ontworpen door Valve als een besturingssysteem gericht op het spelen van games, natuurlijk in combinatie met de Steam store. Het kan ook games streamen van een ander Linux-, macOS- of Windows-systeem in het netwerk. Valve heeft een update van SteamOS uitgebracht in de brewmaster-tak met 2.189 als het versienummer. De bijbehorende lijst met aanpassingen ziet er als volgt uit: