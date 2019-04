Er is een nieuwe bètaversie van foobar2000 uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.4.4 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.4.4: Fixed drag&drop glitches on Windows 10 with multiple monitors having different pixel densities.

Fixed Default UI preferences groups & columns drag&drop glitches.

Fixed incorrect formatting of written EXTM3U playlists.

Fixed incorrect truncation of specific long filenames in File Operations.

Fixed unnecessary reopening of remote files being played.

Fixed playback marker in playlists not being correctly retained in some conditions.

Improved internal IMA ADPCM WAV decoder (fixed rounding errors, fixed incorrect output duration).

foobar2000 now refuses to open 24-bit WMA lossless files on Windows 10 - which would otherwise decode incorrectly. You can work around it by feeding WMA files to foo_input_ffmpeg component.