SteamOS is ontworpen door Valve als een besturingssysteem gericht op het spelen van games, natuurlijk in combinatie met de Steam store. Het kan ook games streamen van een ander Linux-, macOS- of Windows-systeem in het netwerk. Valve heeft twee updates van SteamOS uitgebracht, de eerste in de brewmaster-tak met 2.166 als het versienummer, en de tweede in de brewmaster bèta-tak met 2.170 als het versienummer. De bijbehorende aankondiging ziet er als volgt uit:

SteamOS update 2.170 pushed to brewmaster_beta



brewmaster: 2.166 has been promoted from beta to general availability

2.166 received an additional fix for apt CVE-2019-3462 brewmaster_beta 2.170: Security fixes Please help us test beta if you are able!