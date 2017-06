Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect 6.3 uitgebracht. Versie 7.0 is alweer sinds eind februari uit, maar de gratis uitvoering zit nog steeds op 6.3. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Macrium Reflect is gratis voor privégebruik, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen. Die bieden verschillende extra's, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen.

Bug Fixes 6.3.1835 Server Plus - Mailbox Restore

When attempting to mount incremental Exchange backups, the Mailbox Restore wizard would sometimes be unable to play log files into the Exchange database. This has been resolved.

When browsing for a folder to export mailbox items to, the OK button would sometimes be disabled even when a valid folder was selected. This has been resolved.

In some rare cases, the Mailbox Restore wizard would be unable to seek through the Attachments table of the Exchange database. This has been resolved.

