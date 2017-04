Door Bart van Klaveren, woensdag 26 april 2017 16:34, 1 reactie • Feedback

Bron: Nextcloud

Er zijn updates voor versies 9, 10 en 11 van Nextcloud beschikbaar gekomen. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprise-functionaliteit, worden als opensource aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Nextcloud belooft verder een zogenaamde drop-in replacement, die het mogelijk maakt om eenvoudig van ownCloud naar Nextcloud over te stappen.

In versie 11 zijn onder meer diverse verbeteringen aangebracht op het gebied van de beveiliging, is er een nieuwe app-store, zijn er prestatieverbeteringen waar te nemen en kan er nu ook op inhoud van bestanden worden gezocht. In deze update zijn diverse fouten en beveiligingsproblemen verholpen.