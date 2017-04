Door Bart van Klaveren, woensdag 19 april 2017 17:13, 1 reactie • Feedback

Bron: QNAP, submitter: GEi

QNAP heeft versie 4.3.3 uitgebracht van de firmware die op diverse modellen van zijn nas-apparaten staat. In versie 4.3 wordt onder meer in heldere grafieken weergegeven hoeveel recources er worden gebruikt, worden de prestaties automatisch geoptimaliseerd aan de hand van hoe de nas gebruikt wordt en kunnen Time Machine back-ups nu via smb worden gemaakt. Verder is er ondersteuning voor exFAT, waar overigens wel een aparte licentie voor moet worden aangeschaft, en hebben alle multimedia-apps een makeover gekregen. De uitgebreide changelog staat hier, dit zijn in het kort nog even de belangrijkste verbeteringen die zijn aangebracht: