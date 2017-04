Door Bart van Klaveren, woensdag 5 april 2017 20:40, 0 reacties • Feedback

Bron: NTWind Software

NTWind Software heeft versie 4.5.8 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-down-menu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. In deze uitgave zijn enkele nieuwe vertalingen toegevoegd en is er een probleem op Windows XP verholpen.