Threema 3.1 for Android

Door Bart van Klaveren, maandag 6 maart 2017 13:24, 0 reacties • Feedback

Bron: Threema, submitter: begintmeta

Threema is een betaalde messaging app voor Android, iOS en Windows Phone met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-end-encryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Sinds de vorige keer dat dit programma in de Downloads voorbijgekomen is zijn de versies voor zowel Androis, iOS en Windows Phone bijgewerkt.