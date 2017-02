Door Bart van Klaveren, vrijdag 3 februari 2017 09:54, 1 reactie • Feedback

Bron: KDE, submitter: moeilijkenaam

KDE heeft versie 5.9 van Plasma uitgebracht. Plasma Workspaces is een populaire desktopomgeving, die primair voor Linux, FreeBSD en Solaris wordt ontwikkeld, maar er bestaan ook versies voor Windows en macOS, al zijn die iets minder ver in hun ontwikkeling. KDE Plasma maakt gebruik van OpenGL met hardwareacceleratie en X Window System. Aan ondersteuning voor Wayland wordt op nog steeds gewerkt en wordt met elke release beter. De belangrijkste verbeteringen in versie 5.9 zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Wees nog productiever

In onze voortgaande poging om u productiever met Plasma te maken hebben we interactieve vooruitblikken op onze meldingen toegevoegd. Dit is het meest te merken wanneer u een schermafdruk maakt met de globale sneltoetsen van Spectacle (Shift+Print Scr): u kunt het resulterende bestand uit de pop-up met de melding direct in een chatvenster, een e-mailcomposer of een formulier in een webbrowser slepen, zonder ooit de toepassing waarmee u nu werkt te verlaten. Slepen en loslaten is verbeterd over het gehele bureaublad, met nieuwe functionaliteit voor slepen en loslaten om widgets direct naar het systeemvak te slepen en los te laten. Widgets kunnen ook worden toegevoegd direct vanuit het dashboard in modus volledig scherm van het startprogramma van toepassingen.



Het pictogramwidget dat voor u aangemaakt wordt wanneer u een toepassing of document op uw bureaublad of een paneel, ziet de terugkeer van een instellingendialoog: u kunt nu het pictogram, de labeltekst, werkmap en andere eigenschappen wijzigen. Zijn contextmenu biedt nu ook een sectie 'Openen met' evenals een koppeling om de map te openen waar het bestand zich in bevindt waar deze naar wijst.



Vanwege populaire vragen hebben we schakelen tussen vensters in de takenbeheerder geïmplementeerd met sneltoetsen Meta + cijfer voor zwaar multi-tasking. Ook nieuw in de takenbeheerder is de mogelijkheid om verschillende toepassingen in elk van uw activiteiten vast te zetten. En als u zich eerder zou willen concentreren op één specifieke taak, worden toepassingen die nu geluid afspelen gemarkeerd in de takenbeheerder vergelijkbaar met hoe het wordt gedaan in moderne webbrowsers. Samen met een knop om de vervelende toepassing te dempen, kan dit helpen om u geconcentreerd te houden.



De applet voor snelstarten ondersteunt nu spronglijstacties, waarmee het het dezelfde functies krijgt die de andere startprogramma's in Plasma hebben. Acties van KRunner, zoals “In terminal uitvoeren” en “Open de map waarin het zich bevindt” worden nu ook getoond voor de zoekresultaten door KRunner gedaan in de starters van toepassingen.



Een nieuw applet is toegevoegd die een eerdere functie van KDE 4 herstelt waarmee u in staat bent meerdere widgets samen te groeperen in een enkel widget bestuurt door interface met tabbladen. Dit maakt dat u snel toegang tot meerdere arrangementen en instellingen met uw vingertips.



Meer gestroomlijnde illustraties

Er zijn verbeteringen gemaakt aan het uiterlijk en gedrag van het Plasma bureaublad en zijn toepassingen. Schuifbalken in de stijl van Breeze zijn bijvoorbeeld overgegaan in een compactere en mooi ontwerp, waarmee uw toepassingen er a glanzend en modern uitzien.



Globale menu's

Globale menu's zijn teruggekeerd. De pioniersfunctie van KDE om de menubalk te scheiden van het toepassingenvenster stelt nieuwe paradigma's van gebruikersinterfaces beschikbaar met ofwel een Plasma Widget dat het menu toont of netjes is weggestopt in de vensterbalk.

Tekstballonnen van de takenbeheerder zijn opnieuw ontworpen om meer informatie te leveren terwijl ze aanzienlijk compacter zijn. Mappenweergave is nu in staat om bestandsemblemen te tonen die bijvoorbeeld gebruikt worden om symbolische koppelingen aan te geven. Algemene gebruikerservaringen met navigeren door en hernoemen van bestanden is aanzienlijk verbeterd.



Krachtiger importeren & exporteren van uiterlijk en gedrag

De globale bureaubladthema's voor uiterlijk en gedrag ondersteunen nu evenzo het wijzigen van vensterdecoratie – het aanmaakhulpmiddel voor het thema 'lookandfeelexplorer' zal uw huidige vensterdecoratie naar het thema dat u aanmaakte exporteren.



Als u uit de opslag van KDE thema's installeert die afhangen van andere pakketten met illustraties eveneens aanwezig in de opslag van KDE (zoals Plasma thema's en pictogramthema's) dan zullen deze automatisch gedownload worden, om u de volledige ervaring te geven bedoeld door de creator van thema's.



Nieuwe module voor netwerkconfiguratie

Een nieuwe configuratiemodule voor netwerkverbindingen is toegevoegd aan Systeeminstellingen, met gebruik van QML wat een new fris uitlijk biedt. Ontwerp van de module is geïnspireerd door onze netwerkapplet, terwijl de functionaliteit van de configuratie zelf gebaseerd is op de vorige bewerker van verbindingen. Dit betekent dat het een nieuw ontwerp is, maar de functionaliteit blijft gebaseerd op de bewezen codebasis.



Wayland

Wayland is nog steeds een gaande overgangstaak, die steeds dichter bij volledige functionaliteit komt met elke uitgave. Deze uitgave maakt het zelfs nog meer toegankelijk voor enthousiaste volgers om Wayland uit te proberen en te beginnen met het rapporteren van elke bug die ze mogelijk vinden. Merkbare verbeteringen in deze uitgave omvatten:



Een mogelijkheid om schermafdrukken te maken of een kleurkiezer te gebruiken. Gebruikers van volledige schermen zullen verheugd zijn met gemaximaliseerde vensters zonder randen.

Aanwijzers kunnen nu binnen toepassingen blijven, gebaren worden ondersteund (zie rechter video) en relatieve bewegingen gebruikt door spellen zijn toegevoegd. Invoerapparaten zijn beter te configureren gemaakt en nu opgeslagen tussen sessies. Er is ook een nieuw hulpmiddel voor instellingen voor touchpads.



Met gebruik van de Breeze stijl kunt u nu toepassingen verslepen door op een leeg gebied van de UI te klikken zoals in X. Bij uitvoeren van X toepassingen zal het vensterpictogram op de juiste manier in het paneel verschijnen. Panelen kunnen nu automatisch zich verbergen. Aangepaste kleurschema's kunnen ingesteld worden voor vensters, nuttig voor toegankelijkheid.



Completer Plasma 5.9.0 log met wijzigingen