KDE heeft versie 5.26 van Plasma uitgebracht, precies op de dag dat het ook de 25e verjaardag viert. Plasma Workspaces is een populaire desktopomgeving, die primair voor Linux, FreeBSD en Solaris wordt ontwikkeld. De grafische gebruikersinterface van KDE Plasma is gebaseerd op QML en gebruikt OpenGL voor hardwareacceleratie. De volledige release notes voor versie 5.26 kunnen hier worden gevonden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Plasma 5.26 comes with new and tweaked widgets, improves the desktop experience leaps and bounds, and Plasma Big Screen's app family grows.

Even with a bare-bones installation, Plasma lets you customize your desktop a lot. If you want more, there is always Plasma’s vast ecosystem of widgets. Widgets add features and utilities to the Plasma desktop and today you can find out all the stuff you can do and what’s new for widgets in Plasma 5.26.

Widgets are not the only thing to look forward to in Plasma 5.26: check out all the new stuff landing on the desktop designed to make using Plasma easier, more accessible and enjoyable, as well as the two new utilities for Plasma Big Screen, KDE’s interface for smart TVs.