Door Bart van Klaveren, vrijdag 27 januari 2017 07:53

Bron: WordPress, submitter: nextware

Er is een update voor versie 4.7 van WordPress uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een weblog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien als er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress, naast bloggen, verder uit te breiden en het uiterlijk met plug-ins en thema's aan te passen.

In versie 4.7 is er onder meer een nieuw standaard thema met de naam Twenty Seventeen, is het makkelijker om menu's aan te maken en is het mogelijk om de website en het admin panel in verschillende talen per gebruiker te hebben. In versie 4.7.2 zijn verder nog drie beveiligingsproblemen verholpen.