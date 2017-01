Door Bart van Klaveren, donderdag 26 januari 2017 21:15, 7 reacties • Feedback

Mozilla heeft een update voor versie 51 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 51 wordt onder meer een waarschuwing gegeven wanneer een webpagina waarop inloggegevens gevraagd worden geen beveiligde https-verbinding gebruikt. Verder is er ondersteuning voor het afspelen van flac-bestanden en WebGL 2 toegevoegd. Ook kunnen wachtwoorden worden opgeslagen van pagina's die geen bevestigingsknop hebben en zijn er prestatieverbeteringen waar te nemen. In versie 51.0.1 zijn de volgende twee problemen verholpen:

Fixed Multiprocess incompatibility did not correctly register with some add-ons (Bug 1333423)

Geolocation not working on Windows (Bug 1333516)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor OS X (Nederlands)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor OS X (Engels)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 51.0.1 voor OS X (Fries)