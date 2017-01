Door Bart van Klaveren, zaterdag 21 januari 2017 12:17, 1 reactie • Feedback

Bron: Audacious

Versie 3.8.2 van Audacious is uitgekomen. Audacious is een lichtgewicht en opensource-muziekspeler en in zekere zin de opvolger van xmms. Het programma kan audio-cd's afspelen of muziekbestanden op de computer, maar ook direct streamen van internet. Het heeft een equalizer aan boord en kan overweg met Winamp-skins. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en verschillende Linux-distributies. In deze uitgave zijn enkele problemen verholpen en kan het programma nu ook in het Arabisch worden gebruikt.