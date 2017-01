Door Bart van Klaveren, zondag 8 januari 2017 13:53, 4 reacties • Feedback

Bron: Asuswrt-Merlin, submitter: Edrelais

Asus gebruikt voor zijn nieuwere routers, zoals de RT-AC66U en RT-AC87U, van Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert toe te voegen aan de code. Enkele weken geleden is versie 380.64 uitgekomen en dit weekeinde zijn er kort achter elkaar twee kleine updates verschenen.