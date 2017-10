De voorganger van de Moto Z2 Play, de Moto Z Play, is wat ons betreft een geslaagd toestel. Het systeem met de opklikbare Moto Mods werkt goed, hij heeft een mooi oledscherm, de accuduur is erg goed en de kale Android-software met wat handige toevoegingen is ook prima. Toch heeft het toestel wat nadelen. Zo heeft het een wat bonkig ontwerp en is het lastig af te lezen in de felle zon. De Moto Z2 Play moet daar verandering in brengen, met een slankere behuizing en een volgens Motorola zelf nog altijd goede accuduur.

Ook de Moto Z2 Play ondersteunt de Moto Mods en dat is misschien minder vanzelfsprekend dan het lijkt. LG stapte immers zo snel mogelijk van het systeem met modules af, ondanks eerdere beloftes dat niet te doen. Het is LG enigszins te vergeven, want het systeem werkte veel slechter dan de Moto Mods. Motorola houdt vast aan de Mods en garandeert dat als je nu een Moto Mod koopt, hij nog op de komende twee generaties Motorola-smartphones zal passen. Dat betekent dus dat als je nu een Moto Z2 Play koopt en over twee jaar overstapt op de tegen die tijd nieuwste Moto Z-telefoon, de modules er nog op zullen passen volgens Motorola. Dat is best lang als je bedenkt dat smartphones juist in een fase zitten waarin de vorm verandert om kleinere bezels mogelijk te maken, maar het is een fijne belofte als je besluit een module aan te schaffen.

Laten we beginnen met de nieuwe modules. Motorola zegt elk kwartaal ongeveer drie nieuwe mods op de markt te brengen en tot nu toe lukt dat. We hebben bij de Moto Z2 Play vier nieuwe binnengekregen om te testen: de nieuwe JBL Soundboost 2, de TurboPower Pack, de Moto Shell met draadloos laden en de Moto 360 Camera.

JBL SoundBoost 2

De belangrijkste eigenschap van de JBL SoundBoost 2 is natuurlijk de geluidskwaliteit en die is zeer redelijk voor een luidsprekertje van dit formaat. Geluid profiteert van een grotere klankkast, vooral de lage frequenties, en deze Moto Mod slaagt erin om een goede middenweg te vinden tussen omvang en geluidskwaliteit.

We hebben hem naast de JBL SoundBoost van vorig jaar beluisterd en telkens afgewisseld bij hetzelfde stuk muziek. Het verschil in geluidskwaliteit en volume is minimaal. Versie twee heeft, met het blote oor beoordeeld, een marginaal hoger maximaal volume. Ook klinkt de nieuwe Moto Mod standaard iets warmer en net wat netter, maar we zouden niet voor versie twee kiezen als de versie van vorig jaar bijvoorbeeld een stuk goedkoper is. Wel is hij wat ronder en met stof bekleed, in plaats van met een metalen gril. Het ontwerp ziet er wat moderner uit. Het pootje waar de luidspreker op kan rusten, functioneert ook bij de JBL SoundBoost 2 prima en als je hem op de Moto Z2 Play klikt, is hij direct functioneel, zoals eigenlijk elke Moto Mod. De JBL SoundBoost 2 is zowel los op te laden als op de rug van een Moto Z-telefoon, wat handig is.

In de bijbehorende JBL SoundBoost-app kun je de geluidsinstellingen van de Moto Mod wijzigen. Je kunt daarin een equalizer instellen met verschillende presets, al is het jammer dat je niet zelf aan de verschillende frequentiebereiken kunt draaien. Ook kun je Dirac Panorama Sound instellen, waardoor het geluid ruimtelijker klinkt.

De prijs van de JBL SoundBoost 2 is 99 euro en dat is flink, want je kunt er een behoorlijk goede bluetooth-luidspreker voor kopen. Toch heeft de module het grote voordeel dat je niet hoeft te verbinden met bluetooth en alle nadelen van dien. Je klikt de module erop en het geluid uit de smartphone klinkt binnen een mum van tijd een heel stuk beter.

Turbo Power Pack

Het Turbo Power Pack is de opvolger van het Incipio Offgrid Power Pack. Deze keer maakt Motorola de Mod zelf. Hij heeft een aanzienlijk grotere accucapaciteit dan de Incipio, namelijk 3.490mAh en met vijftien watt laadt hij de Moto Z2 Play ongeveer net zo snel op als de bijgeleverde Turbo Power-lader. Hoewel de accucapaciteit groter is dan die van de Moto Z2 Play zelf, die 3.000mAh bedraagt, kun je de telefoon net niet helemaal opladen met het extra accusap. Wel kun je in de praktijk weer een dag vooruit met de Moto Z2 Play, ook al gebruik je het toestel redelijk veel. Ook deze Moto Mod kun je los van het toestel opladen en je kunt op de knop achterop drukken om te zien hoe vol de accu is. De achterkant is van een soort hard rubber en heeft groeven, wat veel grip geeft. De telefoon wordt er wel een stuk dikker van, wat niet heel vreemd is met zoveel extra accucapaciteit. Al met al is het een heel handige Power Pack, die veel capaciteit heeft en nog snel is ook.

De module kost 69 euro en dat is prijzig voor een accupack. Wel is het gemak en de laadsnelheid van de module een grote plus en hij is een stuk handiger om mee te nemen dan de meeste powerbanks.

Moto Shell met draadloos laden

Deze Moto Mod heeft geen aparte accu, maar maakt het simpelweg mogelijk om Moto Z-telefoons draadloos op te laden met de PMA- of Qi-standaard. Met een Qi-lader laadt de telefoon met maximaal 10 watt op en dat is heel aardig voor draadloos laden. De iPhone 8 laadt bijvoorbeeld met maximaal 5 watt op, wat later 7,5 watt moet worden. De Moto Shell heeft een grijze, stoffen achterkant en die voelt luxe aan. Het stof is stevig in elkaar geweven en zal niet zomaar rafelen. We hebben het idee dat deze Moto Mod wel wat dikker is dan strikt noodzakelijk, aangezien hij ongeveer twee keer zo dik is als een normale Moto Shell. Dat moet toch dunner kunnen, lijkt ons.

Om draadloos laden toe te voegen aan de Moto Z2 Play betaal je 49 euro. Dat is net als in het geval van de andere Mods niet goedkoop, maar het gemak van draadloos laden kan natuurlijk wat waard zijn en wie weet is hij een keer in de aanbieding.

Behuizing

De Moto Z2 Play lijkt erg op de Moto Z Play, met het fijne verschil dat hij een stukje dunner is, al gaat dat ten koste van de accucapaciteit. Bij de Moto Z Play vonden we het een nadeel dat de vingerafdrukscanner niet kon dienen als thuisknop en dat er in de toch aanzienlijke bezel geen Android-navigatieknoppen zaten. Dat is deels opgelost, want je kunt nu in elk geval de vingerafdrukscanner instellen als thuisknop. Je hebt dan nog geen navigatieknoppen in de bezel, maar moet naar links over de scanner strijken om terug te gaan en naar rechts om het multitaskscherm naar voren te halen. Dat werkt wat ons betreft niet zo lekker als de gangbare Android-navigatieknoppen, maar het geeft je wel een stukje meer scherm.

Natuurlijk kent niet iedereen de Moto Z Play, dus we gaan nog even dieper in op de behuizing. Het allergrootste verschil met andere behuizingen is, net als bij andere Moto Z-toestellen, dat er modules op de achterkant kunnen. Daarom zitten er connectorpinnetjes op de achterkant. Om deze te beschermen is het verstandig de meegeleverde Moto Shell op het toestel te hebben als je geen modules gebruikt. Het toestel wordt daardoor wel 2mm dikker, dus dat is handig om te weten als je de diktes van verschillende toestellen gaat vergelijken.

Smartphone Moto Z2 Play Moto Z Play LG G6 Hoogte 156,2mm 156,4mm 148,9mm Breedte 76,2mm 76,4mm 71,9mm Dikte 6mm 7mm 7,9mm Gewicht 145g 165g 163g Relatieve schermgrootte 70,1% 69,8% 78,3%

Naast de Moto Z2 Play en logischerwijs zijn voorganger hebben we hier de LG G6 opgenomen, omdat die een van de interessantste toestellen is en hij wat prijs betreft het meest in de buurt zit van de Z2 Play. Met Moto Shell is de Moto Z2 Play ongeveer net zo dik als de G6 en dat is geen dun toestel. Met zijn grote bezels, die maar net iets kleiner zijn dan die van de iPhone Plus-modellen, is dit bepaald geen compacte telefoon voor zijn schermgrootte.

Een kleiner nadeel aan de Moto Z2 Play zijn de kleine knoppen op de zijkant. Deze zijn allemaal even groot en bevinden zich op gelijke afstand van elkaar. Ondanks het reliëf dat de powerknop moet onderscheiden van de volumeknoppen, haal je ze makkelijk door elkaar. We drukten in onze reviewperiode soms dan ook mis.

Onder op het toestel zitten een usb-c-aansluiting en de 3,5mm-uitgang. Op de bovenkant zit de simlade, waar naast twee simkaarten overigens ook een micro-sd-kaart in kan. Dat is een voordeel ten opzichte van veel andere toestellen. Verder valt de ledflitser op de voorkant van het toestel op. Daarmee kun je in het donker nog redelijke selfies maken.

Scherm

Het 5,5"-oledscherm van de Moto Z2 Play is een van de voordelen van het toestel. De Moto Z Play had dat ook en de schermen lijken niet veel van elkaar te verschillen. Een oledscherm zoals dat van de Note 8 is wel wat mooier dan dit paneel, maar oled betekent een ontzettend hoge contrastwaarde en dat bepaalt voor een groot deel hoe mooi een scherm is.

De resolutie van het scherm is 1920x1080 pixels en de pixeldichtheid 401ppi. Dat is scherp genoeg, al houdt het niet over. Een hogere resolutie zou ten koste gaan van de accuduur, dus we zien dit niet als minpunt. We hebben het scherm zoals gewoonlijk gemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman 5-software.

Daarbij blijkt dat het scherm niet heel helder kan en dat hadden we al enigszins door toen we het probeerden af te lezen op een zonnige dag. Je hebt al gauw de neiging om het scherm met je hand af te schermen, zodat je het beter kunt zien. De minimale helderheid is aan de hoge kant, maar we hadden er niet heel veel moeite mee. In een geheel donkere kamer is het scherm net niet te fel voor de ogen.

Je kunt twee kleurmodi instellen op de Moto Z2 Play: standaard en levendig. Standaard zou de meest realistische kleurweergave moeten hebben, dus daarmee hebben we het scherm gemeten. De afstelling is dan nog steeds aan de blauwe kant, maar het is in de praktijk waarschijnlijk alleen storend voor mensen die op professioneel niveau iets met kleuren doen. Het contrast is veel belangrijker voor de schoonheid van een scherm en dat zit natuurlijk wel goed met een oledscherm als dit. De pixels kunnen immers uitgezet worden voor een bijna perfecte zwartweergave.

Accu

De accucapaciteit van de Moto Z2 Play is achteruitgegaan ten opzichte van die van zijn voorganger, vermoedelijk om het toestel wat dunner te maken. Van 3.500 naar 3.000mAh is een flinke aderlating en dat zal niet iedereen kunnen waarderen. Het scherm heeft echter nog steeds een niet al te hoge resolutie en de soc zou best zuinig moeten zijn.

Uit onze accutests blijkt dat de Moto Z2 Play zich in elk geval niet meer ten positieve onderscheidt van zijn directe concurrenten en dat is jammer. Op wifi houdt de Moto Z2 Play het maar liefst twee en een half uur minder lang uit dan zijn voorganger en op 4g blijkt de soc in de praktijk toch niet zo zuinig. In de meer praktijkgerichte PCMark-test, waarbij een hele rits bewerkingen wordt uitgevoerd en waarvan bijvoorbeeld ook webbrowsen een onderdeel is, scoort de Moto Z2 Play wel weer heel redelijk en gelukkig kunnen we melden dat dit strookt met onze praktijkervaring. We houden doorgaans meer dan een kwart accu over op een dag dat we redelijk intensief met de telefoon omgaan.

Er zit een Turbo Power Charger bij de Moto Z2 Play en die kan de telefoon in potentie met 15 watt opladen. Vreemd genoeg doet hij dat niet, waarbij de lader op zijn piek de Moto Z2 Play maar met 8,5 watt oplaadt. We hebben Motorola gevraagd hoe dit komt, maar hebben nog geen antwoord ontvangen. Zodra we dat hebben, kun je het hier lezen. Het gevolg is voor nu wel dat de smartphone er lang over doet om op te laden in verhouding tot de concurrentie en dat is jammer.

Hardware en prestaties

De Snapdragon 626 in de Moto Z2 Play is bijna dezelfde soc als de Snapdragon 625 die in de Moto Z Play zit en nog een heel aantal andere toestellen. Wel draait hij maximaal tien procent harder dan de sd625, op 2,2GHz, en heeft hij nu bluetooth-versie 4.2. In die zin biedt de Moto Z2 Play maar weinig vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger en dat is best jammer, al was het ten tijde van de Moto Z Play een goede soc ten opzichte van de eigentijdse concurrentie. We hebben onze gebruikelijke benchmarks gedraaid om te kijken hoe de Snapdragon 626 met de rest van de hardware presteert.

Op het gebied van ruwe processorkracht zien we over het algemeen dat de Snapdragon 626 inderdaad net wat sneller is dan de Snapdragon 625. Verder zijn de high-end socs duidelijk sneller dan de middenklasse-socs. Tot zover geen verrassingen.

De PCMark-test is wat praktijkgerichter en hier scoort de Z2 Play nipt het beste van de telefoons met middenklasse-soc. Het verschil met bijvoorbeeld de Snapdragon 625 in de vriendelijk geprijsde Moto G5 Plus is echter zo klein, dat deze hardware geen voor de hand liggende reden is om voor de Moto Z2 Play te kiezen.

Het opslaggeheugen van de Moto Z2 Play is duidelijk van hetzelfde kaliber als dat van de goedkopere Moto G5 Plus en voorganger Moto Z Play. Dat is jammer, want je zou eigenlijk wat meer verwachten, gezien de prijs.

In de praktijk is de Moto Z2 Play redelijk vlotjes. De framerate gaat weleens omlaag en als je van een high-end smartphone komt, merk je het verschil in de starttijd van apps, maar het toestel is op dit moment zeker snel genoeg voor de meeste mensen en taken. Wel vragen we ons af hoe dat over een jaar of twee is, want de Snapdragon 626 is eigenlijk gewoon een middenklasse-soc van vorig jaar die wat opgevoerd is. In de snelheid van het flashgeheugen hebben we ook geen winst kunnen bekennen ten opzichte van de Moto Z Play, dus de hardwareprestaties zijn niet echt een reden om voor deze nieuwe variant te gaan.

We hebben ook nog gekeken naar de grafische prestaties van de Moto Z2 Play. Aangezien hij dezelfde Adreno 506 heeft als zijn voorganger, is hij ook even traag in verhouding tot toestellen met high-end socs. De meeste toestellen in dit rijtje zijn dan ook wat duurder, al scheelt het in sommige gevallen niet veel. Toch is de Snapdragon 625-soc simpelweg niet ideaal voor gamen, hoewel hij net als veel andere laaggeprijsde toestellen de meeste games in de praktijk prima aankan.

Camera

Wat specificaties betreft zou je denken dat deze camera een heel redelijk resultaat kan neerzetten. Hij heeft een wijde lensopening van f/1.7, wat gelijk is aan de in slechte lichtomstandigheden goed presterende Galaxy S8. Er is gekozen voor een twaalfmegapixelsensor in plaats van een zestienmegapixelsensor, waardoor de pixels met 1,4µm iets groter zijn dan die van zijn voorganger. Dat klinkt allemaal goed, maar toch zijn de resultaten bij weinig licht niet rooskleurig. Dat komt vooral door het gebrek aan optische beeldstabilisatie. De Moto Z2 Play laat de sluiter vrij lang openstaan, waardoor het bijzonder moeilijk is om 's avonds een foto te produceren zonder bewegingsonscherpte. We hebben ons best gedaan en hieronder zie je de resultaten.

Bij de derde foto zie je bovendien dat de hdr-functie bepaald niet op het niveau is van de wat meer high-end smartphones, al zijn die doorgaans wel wat duurder. Verder is er veel sluitervertraging bij matige lichtomstandigheden, waardoor je vaak het moment net mist. Echt slecht is de camera ook weer niet, want bij goede lichtomstandigheden zijn de kleuren redelijk accuraat en de foto's over het algemeen redelijk te noemen. Toch missen we ook daar vaak wat scherpte.

Nachtelijke selfies zijn met de dubbele dualtone-ledflitser aan de voorkant van het toestel goed te maken. Daarmee laat de vijfmegapixelfrontcamera je hoofd er vrij natuurlijk uitzien als je de flits gebruikt, maar zie je al snel vrij weinig op de achtergrond als het erg donker is.

Software

De software van de Moto Z2 Play is te omschrijven als simpel, maar doeltreffend. Hij heeft veel weg van stock Android, dus zonder tierelantijnen, maar er is wel een aantal handigheidjes ingebouwd en die werken goed. Zo kun je een soort slaande beweging maken met de telefoon om de zaklamp aan te zetten of met je pols draaien om direct naar de camera-app te gaan. Dat gaat vrij snel en is in de praktijk erg handig als je snel een foto wilt maken.

Een andere fijne functie die niet standaard in Android zit, is het nachtscherm, waarmee je het blauwe licht filtert. Dat is fijn voor 's avonds, want je kunt er in principe beter door slapen. Moto Display is het always-onscherm en ook deze functie is even goed als simpel uitgevoerd. Wanneer je over het scherm zwaait of de telefoon even oppakt, zie je de tijd en app-iconen waarvan je een melding hebt. Druk je op een icoon, dan zie je de inhoud pas.

In de praktijk iets minder handig is dat het scherm naar onze smaak wat te snel draait als je het niet hebt vergrendeld. We hadden tijdens de reviewperiode vaak dat het scherm opeens naar landschapsmodus schakelde, terwijl we het toestel toch echt niet zo heel schuin vasthielden.

De software op de Moto Z2 Play is lekker schoon, vrij van vervelende bloatware en snel. Dat is een gegronde reden om voor deze telefoon te kiezen.

Specificaties

Product Motorola Moto Z2 Play Dual Sim 4GB RAM Eerste prijsvermelding Vrijdag 7 juli 2017 Mobiel besturingssysteem Google Android 7.1 Schermdiagonaal 5,5" Resolutie 1920x1080 Dots per inch 401dpi Relatieve schermgrootte 70,1% Schermtype Amoled Cpu/soc Qualcomm Snapdragon 626 Aantal cores 8 Processorsnelheid 2,2GHz Geheugengrootte 4GB Opslagcapaciteit 64GB Geheugenkaart (mobiel) Micro-sd, micro-sdhc, micro-sdxc Aantal sims Dual Simkaartslot 1 Nanosim Simkaartslot 2 Nanosim Sim2 gedeeld met micro-sd Nee Cameraresolutie 12Mp Diafragma 1,7 Resolutie secundaire camera (achter) 12Mp Diafragma secundaire camera (achter) 1,7 Cameraresolutie (voor) 5Mp Camera-autofocus Ja Gsm-flitsertype 2 leds Ondersteunde videoresoluties 3840x2160 (ultra hd) Mobiele netwerken 2g - edge, 2g - gprs, 3g - hsdpa, 3g - hspa, 3g - hspa+, 3g - hsupa, 3g - umts, 4g - lte Frequentiebereik (mobiel) 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz Opmerking lte/4g-band B1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 Wifi 5GHz-ondersteuning Ja Verbinding (wlan) 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Bluetooth-versie Bluetooth 4.2 Overige draadloze verbindingen Near field communication (nfc) Gsm-connector 3,5mm, usb 3.1 (type-c, g1, 5Gbit/s) Gps Ja Gsm-functies A2dp (bluetooth stereo), bewegingssensor (g-sensor), fm-radio (headset), gyrosensor, kompas, snelladen, tril, vingerafdrukscanner Stand-bytijd 30u Accucapaciteit (mAh) 3.000mAh Accutype Li-ion Accu verwisselbaar Nee Draadloos laden Nee Snellaadtechniek Quick charge 3.0 Meegeleverde gsm-accessoires Datakabel, oplader Invloeden van buitenaf Spatwaterdicht Lengte 156,2mm Breedte 76,2mm Dikte 5,99mm Gewicht (gram) 145g Bijzonderheden Corning® Gorilla® Glass Specs van fabrikant Productinformatie van de fabrikant



Alternatieven

Motorola Moto Z Play vanaf € 329,70 De voorganger van de Moto Z2 Play gooide vooral hoge ogen op het gebied van accuduur. Alle Moto Mods kunnen ook gewoon op deze eerste versie van de Z Play en het 5,5"-oledscherm is in de basis hetzelfde als dat van zijn opvolger. Wel hadden we wat last met het aflezen van het scherm in de zon en is het toestel dikker dan de Z2 Play. Daarnaast was de vingerafdrukscanner niet ook een thuisknop, waardoor je de Android-navigatietoetsen op het scherm nodig hebt. Hoewel de Z2 Play een stukje verfijnder is, betaal je natuurlijk wat minder voor zijn voorganger en dat kan een reden zijn om deze aan te schaffen. Score: 4.5 (3 reviews)

OnePlus 5 (6GB RAM, 64GB opslag) vanaf € 598,- De 64GB-versie van de OnePlus 5 kost vijfhonderd euro en hij heeft net als de Z2 Play een mooi 5,5"-oledscherm, een goede snellaadtechnologie en een kale Android-versie. De Snapdragon 835-soc is een stuk sneller dan de Snapdragon 626 in de Moto-telefoon. Bovendien heeft hij een prima dubbele camera. Het toestel is erg snel in gebruik en ligt fijner in de hand dan de Moto Z2 Play. Score: 4.5 (6 reviews)

Motorola Moto G5S Plus (4GB ram, dualsim) 32GB Goud vanaf € 298,- De nieuwe versie van de G5 Plus is de G5S Plus en hij is goedkoper dan de Moto Z2 Play. De G5 Plus heeft een behuizing die uit één stuk metaal bestaat, wat beter is dan de originele G5 Plus, en heeft een iets groter 5,5"-scherm dan zijn voorganger en een dubbele camera. Ten opzichte van de Moto Z2 Play heeft de G5S Plus een marginaal tragere soc, een wat minder goede camera, een minder lange accuduur, geen oledscherm en een wat minder mooie lcd. Score: 5 (1 reviews)

LG G6 vanaf € 451,95 De LG G6 is lekker in prijs gezakt, maar is nog altijd een prima high-end telefoon met een groot scherm in verhouding tot zijn behuizing. De soc is sneller dan die van de Moto Z2 Play en hij heeft een dubbele camera, die in de praktijk goed van pas komt. De G6 heeft niet zo'n mooi oledscherm als de Z2 Play, maar de lcd is alles behalve slecht. Score: 5 (32 reviews)

Lenovo P2 vanaf € 287,- Mocht je een camera niet belangrijk vinden, maar de Z2 Play vooral op het oog hebben voor de goede accuduur, dan ben je bij de Lenovo P2 meer aan het juiste adres. Ook heeft hij een oledscherm. Het is in Nederland de populairste Lenovo-telefoon om die redenen en zal dat ook blijven, want Lenovo maakt vanaf nu alleen nog Motorola-telefoons, aangezien het eigenaar is van het bedrijf. De software van de P2 is wel een nadeel ten opzichte van de Moto Z2 Play, maar hij is daarentegen weer een stuk goedkoper. Score: 4.5 (69 reviews)



Conclusie

Stilstand is achteruitgang. Dat is helaas een beetje het verhaal van de Moto Z2 Play. Er is ten opzichte van voorganger Moto Z Play niet heel veel veranderd en dat is toch wat jammer. De Moto Z Play had veel mee, onder meer de steengoede accuduur en prima Android-prestaties. Die twee voordelen zijn weggevallen. De software is nog altijd schoon en snel, maar de soc van de Moto Z2 Play is maar marginaal beter dan het exemplaar in zijn voorganger. De prestaties zijn blijven oké, maar hij is niet bijzonder snel voor een toestel van 450 euro. Ook is het de soc grafisch zwak.

De accuduur is een stap achteruitgegaan en dat nadeel vinden we zwaarder wegen dan het voordeel van de iets dunnere behuizing. We houden het in de praktijk nog wel een dag uit met de Moto Z2 Play, maar zijn voorganger overleeft hem ruim. Toch is het ook zonder enorme accu een redelijk groot toestel voor zijn schermafmeting, dus compact is hij nog steeds niet.

Gelukkig heeft de Moto Z2 Play ook een aantal voordelen van zijn voorganger behouden. Zo is de compatibiliteit met Moto Mods mooi meegenomen en dat systeem werkt geweldig, hoewel de Mods over het algemeen wat duur zijn. Ook kun je nog altijd twee simkaarten en een micro-sd-kaart in de Moto Z2 Play kwijt en dat kan bij lang niet elke concurrent. Ten slotte is het oledscherm mooi, alleen is hij niet zo best af te lezen in de felle zon.

Er is ook vooruitgang, want de Moto Z2 Play heeft 64GB opslaggeheugen en 4GB werkgeheugen. Dat is meer dan de meeste directe concurrenten. Daarbij kun je de vingerafdrukscanner nu ook als thuisknop gebruiken, mocht je dat handig vinden. De camera zal voor veel mensen volstaan, maar we hadden op dit punt meer verwacht van de Moto Z2 Play.

Motorola zit zichzelf in zekere zin in de weg bij de Moto Z2 Play. De Moto Z Play is op het moment van schrijven voor 300 euro te krijgen en de Moto G5 Plus voor zo'n 250 euro. Dat zijn toestellen met een vergelijkbare soc en met name de Moto Z Play is op veel fronten nog altijd een interessante keuze, hoewel je in principe een jaar minder updates krijgt. Je kunt voor bijna hetzelfde geld echter ook terecht bij de LG G6 en dan heb je een smartphone met een wat oudere high-end soc en bijvoorbeeld een betere camera in een compactere behuizing. We zijn dan ook niet geheel overtuigd van de concurrentie die de Moto Z2 Play kan bieden, tenzij hij een stukje in prijs zakt.

Dat neemt niet weg dat het op veel fronten een prima toestel is, zeker als je schone software, een prima oledscherm, voldoende geheugen en uitbreidingsmogelijkheden belangrijk vindt.