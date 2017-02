Door Jelle Stuip, donderdag 23 februari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Medion is allang niet meer het 'Aldi-merk' zoals het in Nederland bekend is geworden. Laptops en tablets van het merk zijn intussen niet alleen bij de supermarkt, maar ook bij gewone (web)shops te koop, en daarbij krijg je veel waar voor je geld. De E6422 en E6421 zijn dan ook in diverse Laptop Best Buy Guides als beste koop uit de bus gekomen.

Medion bouwt ook niet meer alleen computers voor huis-, tuin- en keukengebruik. Op de IFA in 2015 kwamen we al een prototype-ultrabook van het bedrijf tegen. We waren toen benieuwd naar het uiteindelijke model dat in de winkel zou komen te liggen, maar helaas heeft de S3401 het niet zo ver weten te schoppen. Sinds afgelopen najaar is de S3409 wel verkrijgbaar. Deze 13,3"-ultrabook heeft een Kaby Lake-processor, een ssd tot 512GB groot en een scherm met een resolutie van 1920x1080 of 3200x1800 pixels. De prijs is scherp in vergelijking met de concurrentie, maar is dat genoeg om de strijd met de Asus UX310, Acer Swift 5 en HP Envy 13 te kunnen aangaan?

Behuizing: plastic en metaal

Voor 570 euro koop je al de goedkoopste S3409, die voorzien is van een i3-processor, een full-hd-scherm van 13,3" en een 128GB-ssd. Dat is niet veel geld voor een laptop die zo goed als alle specificaties van een ultrabook heeft en bovendien voorzien is van een gedeeltelijk metalen behuizing.

Die behuizing heeft vrij veel overgangen van plastic naar metaal en van plastic naar plastic. Bij die naden zie je dat de afwerking wel wat beter had gekund. De luidsprekergrill sluit rechts bijvoorbeeld niet zo mooi aan als links en de plastic afdekking van de scharnieren voelt aan alsof die er zo af kan vallen. Als je op het midden van de laptop drukt, wil het geheel aardig meeveren en de touchpad leek bij het ene reviewexemplaar wat minder goed vast te zitten dan bij het andere.

Voor een ultrabookachtige laptop van 570 euro zijn dat dingen waar we, gezien de prijs, niet al te moeilijk over doen, maar die goedkoopste versie van de S3409 hebben we niet getest. We hebben juist gekeken naar de duurdere versies, die 750 en 900 euro kosten, en bij dergelijke prijzen verwacht je een stevigere behuizing. Die hoeft wat ons betreft niet eens van metaal te zijn; we vermoeden dat een constructie met minder naden en overgangen de stevigheid al ten goede zou komen.

Wat aansluitingen betreft zit op de S3409 alles wat je op een compacte laptop mag verwachten. Externe beeldschermen kun je aansluiten via de hdmi-uitgang en voor andere randapparatuur zijn er twee usb-a-aansluitingen en een usb-c-aansluiting. De maximale doorvoersnelheid van die aansluitingen is 5Gbit/s. De usb-c-aansluiting lijkt helaas geen alternative modes te ondersteunen, waardoor je deze niet kunt gebruiken om de laptop op te laden of om er externe schermen op aan te sluiten. Een sd-kaartlezer is wel gewoon aanwezig en we zijn blij te zien dat Medion niet meegaat in de trend van andere fabrikanten om de lezer weg te laten.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de S3409 is relatief gezien smal. Het meet van de linker- tot de rechtershifttoets ongeveer 26,5 centimeter, wat een centimeter smaller is dan bij een Acer Swift 5 of Asus Zenbook UX305. Medion heeft de ruimte die overblijft, gebruikt voor de navigatietoetsen Home, Pageup en End. Wat ons betreft hadden die toetsen elders geplaatst mogen worden, zodat er meer ruimte was overgebleven voor de alfanumerieke toetsen. Die zijn klein uitgevallen en zijn vlak, waardoor je bij blind typen makkelijker de weg kwijtraakt dan bij grotere, gebogen toetsen. De toetsentravel is niet bijzonder groot, maar voor een laptop van dit formaat niet slecht. Voor gebruik in het donker zijn de toetsen voorzien van achtergrondverlichting.

De touchpad is van plastic en had, gezien de ruimte rondom, best wat groter mogen zijn. De touchpad wordt gemaakt door Synaptics en lijkt wat moeite te hebben met het onderscheid tussen een tik en een veeg over het oppervlak. Wil je de taakweergave tevoorschijn toveren, dan moet er voor ons gevoel nadrukkelijker met drie vingers omhoog worden geveegd dan bij andere laptops. Maak je geen duidelijke veeg, dan wordt Cortana gestart, omdat de Synaptics-driver dat standaard koppelt aan een tik met drie vingers. Wat het gebruik van de touchpad daarnaast niet makkelijker maakt, is de lichte druk die de muistoetsen nodig hebben om een klik te registreren. Daardoor moet je tijdens het maken van multitouchbewegingen oppassen niet te hard op de touchpad te drukken, omdat dat weer een klik in plaats van een tik of veeg oplevert. Net als de kleinere toetsen van het toetsenbord valt op zich aan de touchpad te wennen, maar we kennen genoeg laptops waarbij dit onderdeel een stuk intuïtiever en dus prettiger werkt.