zaterdag 18 februari 2017

Wat doe je als fabrikant als je budgettoestel van bijna twee jaar oud een van je succesvolste toestellen was? Huawei kiest ervoor om dezelfde naam te gebruiken voor een heel ander toestel, in de hoop dat mensen die het vorige kochten en net een nieuw toestel nodig hebben, worden aangetrokken door dezelfde naam. Best begrijpelijk en misschien zelfs slim, maar ook wat verwarrend.

De overeenkomsten met de P8 Lite uit 2015 zijn dat hij bij release even duur is, dat hij voor een budgettoestel courante specs heeft, maar ook dat de 2017-versie helaas nog steeds slechts 16GB opslaggeheugen heeft. Het toestel lijkt wat specificaties betreft erg op de P9 Lite en wat uiterlijk betreft op de Honor 8.

In Nederland was de P8 Lite onder meer populair omdat hij veel werd aangeboden bij telecomdeals. Over dat toestel waren wij niet heel enthousiast. In verhouding tot prijsgenoten had de P8 Lite een korte accuduur, was de camera niet best en was de software traag en verouderd. De vraag is natuurlijk of Huawei na het succes van de P8 Lite uit 2015 in 2017 een beter toestel weet neer te zetten.