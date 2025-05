Samengevat De Netgear Nighthawk RAXE500 is een indrukwekkende verschijning met een design dat we al kennen van eerdere stevige Nighthawk-routers uit die serie. De kleine optische verfraaiingen zijn geslaagd, maar er rammelt nog een en ander aan de prestaties. De doorvoersnelheid bij meer clients blijft achter en ook weet de RAXE500 niet het wifibereik te bieden waartoe de hardware in staat moet zijn. Het energiegebruik in rust is prima in orde voor een stevig uitgevoerde router, maar onder belasting verbruikt hij juist veel. De prijs van de RAXE500 is erg pittig, zeker aangezien dezelfde hardware in een ander jasje goedkoper te krijgen is. Dit feit, gecombineerd met de prestatieproblemen in onze test, maakt van deze router geen aanrader. Pluspunten Laag energiegebruik in rust

Laag energiegebruik in rust Goede afwerking Minpunten Lage doorvoersnelheid

Lage doorvoersnelheid Matig bereik

Matig bereik Extra abonnementsprijzen Getest Netgear Nighthawk AXE11000 WiFi Router (RAXE500) Prijs bij publicatie: € 541,96 Vanaf € 364,80 Vergelijk prijzen

Als je in de afgelopen weken mijn serie reviews van wifirouters met Wi-Fi 6E -ondersteurning hebt gevolgd, weet je dat apparaten die deze nieuwe wifistandaard ondersteunen, vrij duur zijn. Vorige week hebben we gekeken naar de goedkoopste, namelijk de enige Wi-Fi 6E-router uit het assortiment van TP-Link: de Archer AXE-75. Daarmee haal je met een relatief laag budget ondersteuning voor de 6GHz-band in huis. Met deze router haal je echter zelfs in ideale omstandigheden niet het uiterste uit deze nieuwe frequentieband. Dit apparaat is namelijk begrensd in zijn doorvoer doordat het enkel is uitgerust met 1GBit/s-poorten. De ASUS ROG Rapture AXE16000 die we daarvoor bekeken, zat aan de andere kant van het spectrum, met zijn dubbele 10Gbit/s-poorten, dubbelwandige rgb-spiegelkunstwerk, acht ruig vormgegeven antennes en twee 5GHz-chipsets.

Vandaag kijken we naar het Wi-Fi 6E-topmodel van Netgear: de Nighthawk RAXE500. Met die router pakt Netgear iets minder hevig uit dan ASUS, behalve met de prijs, want die liegt er niet om. Met zo'n 550 euro op het moment van schrijven is de RAXE500 niet veel goedkoper dan de AXE16000, die op dit moment ruim 566 euro kost. De RAXE500 is een (echte) tribandrouter met relatief veel ethernetpoorten (zes), waaronder een 2,5GBit/s-aansluiting, een dubbele USB3-poort en een design om mee onder de radar te vliegen. Moet dit toch een stipje op de radar zijn voor mensen die een zeer stevige 6GHz-router zoeken zonder alle opsmuk die de concurrentie biedt? Meten is weten, dus in dit artikel bekijken we de RAXE500 van binnen en van buiten, waarna we de interne ventilator laten brullen in onze wifitestopstelling.