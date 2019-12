Tweakers aan het werk - ‘Wil je echt overstappen? Laat dan je passie zien!’

Dirk-Jan Eringa maakte een paar jaar geleden de overstap van de financiële dienstverlening naar de ict. Hij miste uitdaging in zijn werk, en vond die terug in de ict. ‘Ik ging er na mijn overstap duizend euro bruto op achteruit.’

Wat doe je precies voor werk?

Profiel Naam: Dirk-Jan Eringa

Leeftijd: 39

Woonplaats: Hilversum

Opleiding: HEAO Management, Economie & Recht

Werkervaring: Financiële dienstverlening, IT

Functie: Applicatiebeheerder

Werklocatie: Utrecht

Uren per week: 36

Reistijd: 1 uur per dag

‘Ik werk nu drie jaar bij dit bedrijf, eerst als functioneel beheerder en nu als applicatiebeheerder. Daarvoor werkte ik als functioneel beheerder bij een pensioenuitvoerder. Daar had ik vooral contact met gebruikers van de software. Als er incidenten waren, hielp ik hen om problemen op te lossen: verbinding maken, accounts aanmaken, dat soort werk. Wat ik nu doe als applicatiebeheerder is een stuk technischer. Ik stel query’s op om informatie uit databases te halen, en leg bijvoorbeeld de verbinding tussen een nieuwe applicatie en de database.’

Je komt uit de financiële dienstverlening. Wat deed je daar precies en waarom ben je daar weggegaan?

‘Ik werkte bij een verzekeraar, als claimbehandelaar op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Ik ben er weggegaan omdat ik ging twijfelen: is dit wat ik wil doen tot mijn pensioen? Ik was het werk een beetje zat. Ik was vooral routinematig dossiers aan het afhandelen, er zat niet echt meer een uitdaging in. Doorgroeien kon alleen naar een managementfunctie, maar die ambitie heb ik niet. Hij past niet bij mij als persoon.’

En waarom dan naar de ict?

‘Intern had ik aangegeven dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Vervolgens werd ik gekoppeld aan een loopbaancoach. Die hielp mij om vragen te beantwoorden, zoals ‘wat wil je doen en hoe gaan we dat aanpakken?’ Ik had altijd wel interesse in ict en tech, maar er nooit iets mee gedaan. Het leek me heel tof om te doen, omdat het werk veel inhoudelijker is. Het is heel breed en je kunt er alle kanten mee op. Daarom hebben we toen bekeken wat er daarvoor nodig was en hoe ik me als niet-ict’er moest profileren in mijn brief en cv.’

En hoe profileer je je als niet-ict’er voor een ict-job?

‘Je moet het heel praktisch aanpakken. Kijk naar wat je in je werkverleden met ict hebt gedaan. Denk daarbij aan formules invoeren in Excel, aan werken met Visual Basic, en misschien ben je product owner geweest. En als je hobbymatig aan het programmeren bent geweest, kun je dat ook benoemen. Op die manier kun je toch aantonen dat je affiniteit met ict hebt.’

Kon je snel je weg vinden in de ict?

‘Ik ging eerst aan de slag bij die pensioenuitvoerder. Dat werk had raakvlakken met wat ik bij de verzekeraar deed, dus ik had al kennis van de businesskant. Het ict-gedeelte kon ik daar intern leren kennen. Ik had in mijn vorige werk al wat ict-zaken uitgevoerd, zoals het maken van rapportages met Excel en Visual Basic. Ook heb ik de specificaties opgesteld voor nieuwe software vanuit de gebruikerskant. Het was dus niet volledig onbekend terrein.’

Was het een moeilijke keuze? Heb je lang getwijfeld?

‘Ik heb eigenlijk niet zo heel lang getwijfeld, misschien twee of drie maanden. Maar het was ook spannend. Ik ging iets heel anders doen, en kon ik daar wel werk mee vinden? En wat betekende het voor mijn salaris?’

In hoeverre speelde salaris een rol in je overstap?

‘Ik heb door mijn overstap salaris ingeleverd en ging er duizend euro bruto per maand op achteruit. Maar qua salaris zat ik in de financiële dienstverlening best hoog, die achteruitgang was dus niet heel raar. Ik stond er heel realistisch in. Ik ging iets doen dat ik nog niet kon, dus waarom zou een werkgever mij daar heel veel geld voor betalen?’

De favorieten van Dirk-Jan Favoriete apps: Macrodroid, NPO Start, OpenVPN

Favoriete websites: nos.nl, tweakers.net, hardware.info, cbtnuggets.com

Favoriete gear: Playstation 4

Favoriete film: Moonlight

Favoriete muziek: Van alles

‘Negen maanden na mijn overstap kwam mijn huidige werkgever langs, en inmiddels verdien ik weer mijn eerdere salaris. Dus ik heb geen spijt van mijn overstap, uiteindelijk heb ik maar korte tijd minder verdiend. Nu heb ik veel uitdagender en gevarieerder werk, het is veel analytischer.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan? Hoe precies?

‘Nee, deze werkgever hanteert salarisschalen. Natuurlijk moet je je werk wel goed doen, maar er staat geen extra bonus tegenover. Iedereen krijgt er een standaardpercentage bij. In de financiële sector zag je het terug in je salaris als je heel goed presteerde. Een voorkeur voor een bepaald salarismodel heb ik niet echt.’

Hoe wordt er bij jouw werkgever omgegaan met werkdruk?

‘Er is veel flexibiliteit mogelijk, en dat vind ik fijn. Ik werk sowieso één ochtend per week thuis. Maar als ik zeg ‘vanmiddag komt een monteur langs’, kan ik gemakkelijk afstemmen dat ik nog een dag thuis werk.’

‘Wel is er nu een maximum van één dag per week thuiswerken. Sommige collega’s werkten drie dagen thuis, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zeker niet als je veel moet overleggen.’

Wat vind je belangrijk in je werk? Salaris, werkplezier, werk-privébalans?

‘Ik denk toch echt een balans tussen die drie dingen. Salaris is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Hetzelfde geldt voor werkplezier. Ik wil ‘s ochtends met plezier naar mijn werk gaan. En de balans tussen werk en privé is al net zo belangrijk. Van 70 uur per week werken word ik niet gelukkig.’

Zou je ander werk zoeken als de balans scheef wordt?

‘Ik zou eerst intern kijken wat de mogelijkheden zijn en het bespreekbaar maken met mijn baas en collega’s. Misschien kun je je taken anders verdelen of is er een andere functie beschikbaar.’

Welke tips heb je voor mede-Tweakers die ook een overstap overwegen? ‘

Als je wil overstappen, laat dan vooral je passie zien. Laat zien wat je er echt leuk aan vindt. Toen ik ging solliciteren voor m’n eerste ict-baan, heb ik echt met een glimlach verteld waarom ik het wilde en wat mij dreef. Je moet de persoon aan de andere kant van de tafel het gevoel geven van: wauw, die wil het echt heel graag, en daar gaan wij bij helpen.’

Wat zijn jouw ambities verder?

‘Ik ben nu bezig om intern door te groeien tot beheerder van een platform, in plaats van enkel een applicatie. Dat heb ik aangegeven bij mijn manager, zodat ik nu bij een externe opleider kan gaan kijken naar cursussen die ik wellicht ga volgen.’

‘Verder zou ik ook heel graag nog als programmeur aan de slag willen. Dat heb ik nog niet gedaan omdat het echt een hele grote stap is. En ik heb het idee dat je als programmeur ook veel meer achter je computer zit en minder contact hebt met gebruikers. Dat laatste vind ik juist belangrijk in mijn werk.’