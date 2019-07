Tweakers aan het werk - ‘'Wat doe je hier nog, ga naar huis!'

Achttien jaar werkte Deadlock355 in de academische wereld. Tot hij met een zware burn-out thuis kwam te zitten. Inmiddels werkt hij in het bedrijfsleven waar wél aandacht is voor werkdruk. 'Voor het driedubbele salaris zou ik niet teruggaan.'

Profiel Naam: Deadlock355

Opleiding: Informatica, gepromoveerd aan de universiteit, specialisatie in Software Engineering

Werkervaring: 18 jaar in academische wereld, 2 jaar in industrie

Werkgever/branche: telecommunicatie

Functie: Hoofd onderzoek Software Engineering

Uren per week: 37,5 uur. ‘Op vrijdag moet ik altijd een half uur eerder weg’

Reistijd: ‘25 minuten als het rustig is, bij drukte 45 minuten’

Wat voor werk deed je precies?

‘Ik werkte bij wetenschappelijk onderzoek als assistent professor in de informatica. Het werk was ongeveer fifty-fifty gesplitst in onderzoek doen - ideeën uitwerken, artikelen uitschrijven, conferenties bezoeken, onderzoeksgeld voor de faculteit binnenhalen – en uit onderwijs geven. Dat is ook wel het ideale plaatje dat ik had: interessante technologie onderzoeken en studenten opleiden. In de praktijk betekende die combinatie dat ik consistent weken van meer dan 70 uur draaide: veel ’s avonds en in de weekenden werken met weinig slaap.’

Waar ging het mis?

‘Het is normaal in de academische wereld om heel veel uren en lange dagen te maken. Je onderzoek en publicaties bepalen namelijk je verdere carrièreverloop. Tegelijkertijd moet je ook goed onderwijs geven. Het helpt je niet in je carrièreontwikkeling, maar als je waardeloos les geeft, kan je dat wel tegenhouden.

‘Hoe meer studenten er zijn, hoe meer inkomsten binnenkomen. Waar ik eerst les gaf aan 20-30 man, werden dat uiteindelijk 200-300 studenten. Zonder extra steun, maar wel dus wel meer nakijkwerk en andere administratieve taken. In de praktijk was ik van september tot maart bijna fulltime bezig met onderwijs. Terwijl het voor je carrière niet helpt. Dus dan ga je ‘s avonds en in de weekend veel uren maken, want andere onderzoekers doen dat ook. Je kunt niet als enige zeggen, ik ga dat niet doen. Zo zit die wereld niet in elkaar. Die werkdruk werd alleen maar hoger. En als je aangeeft dat je minder wilt werken, krijg je te horen dat je niet geschikt bent voor dit werk en niet uit het juiste hout gesneden bent.’

Hadden collega’s hier dan geen last van?

‘Iedereen beaamde dat het nu eenmaal zo was en bij deze wereld hoorde. Als je van collega’s en leidinggevenden om 4 uur ‘s nachts mailtjes terugkrijgt, creëert dat ook het idee dat 24/7 werken de norm is. Zo kom je in een vicieuze cirkel met een heel erg hoge werkdruk.’

Wanneer dacht je: dit kan zo niet langer?

‘De laatste twee, drie jaar begon ik het echt te merken aan mijn gezondheid. Als ik thuiskwam had ik nergens zin meer in. Alles werd me teveel. Je gaat negatief reageren tegen collega’s. Uiteindelijk ook tegen studenten. Dat was voor mij de druppel: dit is niet wie ik ben als persoon.

‘Uiteindelijk maakte ik de overstap naar een onderzoeksplek in de industrie. Pas daar kwam de fysieke klap van de jarenlange roofbouw op mijn gezondheid. Ik kreeg een frozen shoulder, een zware peesontsteking, en met fysio heb ik uiteindelijk de schade weten te beperken tot 85 procent mobiliteit. Dat is lichamelijk de prijs die ik heb betaald.

‘Ik vind het werk dat ik deed en onderzoek doen leuk, maar ik realiseer nu ook dat het het niet waard is om twintig jaar eerder in het graf te belanden. Uiteindelijk heeft het me anderhalf jaar gekost om alles weer op orde te krijgen, zowel mentaal als fysiek.’

Hoe gaat dat nu bij je huidige werkgever?

‘Nu ben ik hoofd onderzoek software-engineering bij een grote telecomprovider. Hier doe ik onderzoek naar de nieuwste technieken om bij dit bedrijf te implementeren.

‘Hier geven ze veel om hun werknemers. Er is veel aandacht voor je gezondheid en de werkdruk. Je bent verplicht je vakanties op te nemen, zodat je niet door kunt blijven werken. Op een enkeling na stuurt niemand ‘s avonds een mailtje. Gebeurt er iets na 17.30? Dan wordt daar pas de volgende dag om 9.00 uur weer naar gekeken.

‘Toen ik in m’n eerste week op vrijdag om half zes nog op kantoor zat, zei mijn manager ook: “Wat doe je hier nog, ga naar huis!” Daar wordt echt wel actief op gelet. De werkcultuur die hier heerst is een grote omslag met hoe ik het gewend was.’

Heb je hier deze werkgever ook op uitgezocht? Of wist je dit niet van tevoren?

‘Het bedrijf staat landelijk bekend als een werkgever die goed voor zijn werknemers zorgt. Maar dat het zo zou zijn, dat had ik van tevoren niet gedacht. De kwaliteit die jij als werknemer kan bieden, zien ze als een langetermijninvestering. Dus ze hebben mij ook begeleiding aangeboden om mijn mindset aan te passen. Ik vertrouwde positieve feedback niet, durfde niet op tijd naar huis te gaan, ik was niet in staat om pauze te nemen. Ik kon niet op een gezonde manier omgaan met werk. Ze zijn niet de veroorzaker van mijn situatie, maar zorgen wel voor de oplossing. Dat waardeer ik.’

En hoe is het hier met collega’s?

‘Met collega’s kan ik er inmiddels ook open over praten. In het begin hield ik dat nog een beetje voor mezelf. Uiteindelijk heb ik het wel verteld en ook bij mijn manager is het bekend en er is alleen maar positieve ondersteuning. Er wordt eerlijk naar elkaar gecommuniceerd als er teveel wordt gewerkt, dat vind ik fijn. Ik heb liever dat mijn baas zegt: “Je hebt goed werk gedaan, maar je slaat wel te ver door in je uren, volgende keer moet het anders”, dan dat ze zeggen: “Top gedaan, volgende keer kan het vast nog iets sneller!”

Je schreef dat de verleiding om meer te werken er nog altijd is. Waar komt dat vandaan?

‘Het is bij mij een soort bewijsdrang. Falen mag, zolang je er maar alles aan hebt gedaan. Onder “alles” viel bij mij ook het opofferen van mijn gezondheid. Daarbij komt ook dat als je veel opoffert en het werk daarmee goed afrondt, die hoge werkdruk wordt gevalideerd. Bij een volgend project doe je het dus weer op die manier en kom je in een vicieuze cirkel.

‘Nu weet ik dat ik de balans moet vinden tussen werken en wat je daarvoor op wilt offeren. Wat betekent het om je best te doen en wat ben je bereid om daarvoor op te geven? Het is een gevecht dat ik de rest van mijn leven zal moeten voeren.’

Je schreef dat het probleem ook deels bij jezelf ligt. Was het niet meer een probleem binnen de academische wereld?

‘Een hoge werkdruk is echt een fundamenteel probleem in die wereld. Om te slagen en door te groeien moét je die uren maken. Maar ik heb zelf jarenlang de keuzes gemaakt om er toch te blijven. Ik heb altijd ja gezegd, terwijl er echt genoeg andere mogelijkheden waren qua werk en carrière, maar toch bleef ik.’

De favorieten van Deadlock355 Favoriete apps: Google Newsstand, Youtube, Google Books

Favoriete websites: Tweakers, Fok, BBC Sports

Favoriete gear: Asus C302 Chromebook, Nokia 7 Plus

Favoriete film: The Shawshank Redemption (‘de beste manier om een verhaal te vertellen’) en Jurassic Park (‘vooral qua CGI. De eerste waar het er zo goed uitzag dat alles in daglicht getoond kon worden’)

Favoriete muziek: Dire Straits

Wat is voor jou de grootste verandering geweest?

‘Ik breng nu ‘s avonds en in de weekenden tijd door met mijn gezin, en we gaan vaker samen op reis. Ik heb een hobby opgepakt die niet met computers te maken heeft en die me het huis ook uit krijgt. Het draagt niet direct bij aan mijn carrière, maar wel aan mijn leven. Aan alleen maar werken heb je niets als je er uiteindelijk niet van kunt genieten. Je moet genieten van de tijd die je hebt, er is meer in het leven dan werk en carrière.’

Hoe zit het met je salaris? Hoe was dat in de academische wereld?

‘In de academische wereld was het salaris fatsoenlijk, maar toch wel ongeveer de helft van wat ik nu in het bedrijfsleven verdien. Maar voor mij draait het nu echt om een fijne werkomgeving. Ik zou voor drie keer het salaris van nu niet terug de academische wereld in gaan. Je hebt niks aan zoveel geld als je jezelf ondertussen de vernieling in werkt.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat een op de vier ict’ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Voor mij is dat niet van toepassing. De doorgroeimogelijkheden zijn hier nog voldoende, uiteindelijk misschien ook wel naar een leidinggevende functie. Ook op de salarisschalen is nog voldoende mogelijkheid voor meer. En de bedrijfscultuur is heel fijn. Dus ik zit hier nu prima op mijn plek!’

