Verslag Tweakers Meet-up II - Smarthome

Afgelopen 13 juni was de tweede Tweakers Meet-up van het jaar in Nederland. Ditmaal werd de Meet-up gehouden in de Buitensociëteit in Zwolle, waar we vorig jaar ook de Meet-up Kunstmatige intelligentie hadden georganiseerd. Het onderwerp was deze keer Smarthome.

Als eerste spreker kwam Jurjen Lengkeek op het podium om zijn verhaal te vertellen over de zin en onzin van smart homes. Benieuwd naar zijn visie? Kijk dan hieronder de presentatie terug van Jurjen.

Arjen Noorbergen is mede-oprichter van Quby, het bedrijf dat de slimme thermostaat Toon heeft ontwikkeld. Momenteel is Arjen oprichter en eigenaar van Olisto, en tijdens de Meet-up vertelde hij zijn verhaal over hoe Olisto verschillende apparaten van verschillende merken met elkaar weer te verbinden.

Naast de twee sprekers was er ook een panelgesprek met onder meer Femme Taken, oprichter van Tweakers en eigenaar van het slimste huis van de achterhoek. Genetx, oud-moderator van het forum van Tweakers en de twee sprekers namen ook in het panel plaats. De stellingen 'Er zijn teveel verschillende smarthomestandaarden en dit staat grootschalige adoptie in de weg' en 'Bediening via stem zal in de toekomst de primaire wijze zijn waarop een smarthome aangestuurd wordt' werden besproken waarbij gelijke en verschillende meningen duidelijk beargumenteerd werden.

