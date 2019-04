Tweakers aan het werk: Gaat werken alleen over geld?

Hoe bepaal je wat je waard bent? In deze serie praten we met IT’ers over salaris, prestaties, verschillen tussen collega’s en over de aanbiedingen die werkgevers doen. Samantha houdt niet van het OV, dus reistijd en parkeermogelijkheden zijn wel een factor van betekenis.

Profiel Naam: Samantha

Leeftijd: 29

Woonplaats: Lisse

Opleiding: HBO Communicatie & Multimedia design

Werkervaring: 6 jaar

Werkgever/branche: Software ontwikkeling

Functie: Front-end developer & Scrum Master

Werklocatie: Den Haag

Uren per week: 32

Reistijd: 1 uur (OV)

Wat doe je precies?

‘Ik ben front-end developer en html en css lever ik het liefst pixelperfect af. Ik ben niet zo van de javascript. Blij dat daar anderen voor zijn. Daarnaast ben ik Scrum Master in een team met negen collega’s. Daar kan ik niet fulltime mee bezig zijn, maar gelukkig is het team behoorlijk goed zelfsturend.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘In ons team kijken we naar de specifieke kracht en specialiteiten die ieder inbrengt. Ik werk nauw samen met een front-ender die een hekel heeft aan styling, maar toch in code reviews vriendelijk onder woorden kan brengen wat er goed of fout aan mijn werk is. Dat vind ik heel goed.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Soms denk ik wel eens: goh, kan dit niet beter? Zo hadden we een IT-omgeving die niet bepaald stabiel was. Volgens de beheerders kon dat niet anders. Dat maak je mij niet wijs, zeg dan dat je niet weet hoe het moet. Ik probeer dan wel met suggesties te komen, bijvoorbeeld om er andere experts bij te halen. Maar als dat niet aanslaat laat ik het er verder bij zitten.’

Waaraan zie je of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Code reviews zijn daar een heel goed middel voor. Ik moet er wel bij zeggen dat iedereen een eigen specialiteit heeft, dus vergelijken is niet altijd makkelijk. Ik kijk ook wel naar de mate van betrokkenheid in meetings.’

Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘We werken niet echt competitief. Ja, bij de lunch kun je een potje poolen of FIFA spelen. Maar het draait veel meer om samenwerken en elkaar helpen.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Nou, ik ben best wel een open boek, haha. Ze weten ongeveer alles: dat ik een reisblog heb, van turnen hou en turnles geef. Dat zijn ook fijne dingen om over te praten tijdens de lunch. Ze moedigen het hier ook heel erg aan om met input en nieuwe ideeën te komen.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Ik heb mijn huidige baan sinds afgelopen zomer en bij binnenkomst is het salaris bepaald. Er is geen cao, er zijn geen salarisschalen. Loonsverhoging is gekoppeld aan je inzet en hoe je het doet op de werkvloer, en dat komt naar voren uit gesprekken die het management met iedereen voert.’

Hoe is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Als starter is dat zeker van invloed, want dan kun je nog niet aantonen wat je kunt. Maar hoe langer je in de IT zit, hoe minder opleiding gaat tellen. Certificaten spelen in front-end development niet zo’n grote rol. Ik kan me wel voorstellen dat je als beheerder meer certificaten kunt behalen. Dus in die discipline zou het een rol kunnen spelen bij je salarisbepaling.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Ja, ik weet mijn bruto maandsalaris op basis van 40 uur per week. Ik werk 32 uur, dus dat is 80% daarvan. Netto weet ik. Reiskosten zijn 19 cent per kilometer of een NS-businesscard. Hoe de pensioenregeling in elkaar steekt weet ik niet uit mijn hoofd. Bonussen hebben ze hier nog niet. Daar wordt aan gewerkt.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Gewoon vragen. Mijn vorige werkgever was een detacheerder en daar waren veel collega’s niet tevreden over hun salaris. Dus dan heb je het daarover.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Bij mijn vorige werkgever wist ik dat ik te weinig verdiende. Het salariskompas van Intermediair bood een indicatie van het juiste salaris. Dat heb ik uitgedraaid en onder de neus van mijn manager gelegd. Dat heeft wel iets geholpen.’

Tweakers Elect maakt een salarisinschatting bij elk profiel. Hoe schat de tool jou in?

‘Die is nu best oké. De eerste keer dat ik de tool bekeek vond ik de inschatting vrij laag. Ik combineer twee functies, dus misschien hadden ze daar te weinig data over.’

De favorieten van Samantha Favoriete apps: ‘Whatsapp, Two dots, Waze, Spotify, Facebook en Instagram.’

Favoriete websites: ‘Tweakers en NOS voor het nieuws.’

Favoriete gear: ‘iPhone SE en mijn MacBook.’

Favoriete film: ‘Pitch Perfect.’

Favoriete muziek: ‘Trance, zoals Armin van Buuren. Draai ik ook op het werk.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Een goede balans tussen werk en privé is voor mij heel belangrijk. Met de auto naar het werk kunnen hoort daar zeker bij. Ik kan nu lastig parkeren bij mijn werkgever en daardoor moet ik vaak met het OV. Dat kost veel meer tijd en daarnaast heb ik een hekel aan het OV, ook omdat het OV in mijn dorp slecht geregeld is. Ik zou ook wel meer dan 24 vakantiedagen willen hebben. Verder competente en leuke collega’s en kunnen werken aan projecten waar je affiniteit mee hebt. Geld is dus niet het allerbelangrijkste.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat 1 op de 4 IT’ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Als ik een baan dichterbij huis zou kunnen krijgen, zou ik het overwegen. Vanwege mijn huidige collega’s zou ik zeker niet weg willen. Het kost me ook altijd weer tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving.’

Tweakers Elect, ook voor jou?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar wil je niet lastiggevallen worden door recruiters? Ben je de ongeïnspireerde massamails via LinkedIn, het benaderen met een droombaan die niet bestaat en alle andere trucs om je cv in handen te krijgen zat? Maak dan een profiel aan op Tweakers Elect.

Tweakers Elect is het platform waar werkgevers bij jou komen solliciteren, op basis van onder andere je skills, je werkervaring, opleiding en gewenste salaris. Jij blijft daarbij anoniem, totdat je besluit om het aanbod van een werkgever te accepteren. Je krijgt geen recruiters meer achter je aan, want we werken alleen met de werkgever zelf. Je wordt gematcht door meer dan tachtig werkgevers op de ruim achthonderd vacatures. Dus tweaker met ambitie in de ict, waar wacht je nog op? Schrijf je in en laat ons je nieuwe droombaan voor je zoeken.