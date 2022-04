StarBook kondigt Linux-laptop aan met AMD Ryzen 7

De Britse fabrikant StarLabs heeft een nieuwe versie van zijn StarBook Mk V aangekondigd met een AMD Ryzen 7-processor. De laptop was al te bestellen met een Intel-processor en Linux-distributie naar keuze.

StarLabs kondigde de StarBook Mk V aan in 2021. De laptop kreeg in eerste instantie twee varianten: een versie met een Intel Core i3 en Intel Core i7. Daar wordt nu een optie met een AMD-processor aan toegevoegd. Het is de bedoeling dat de modellen met een Intel-processor in mei 2022 worden geleverd. De AMD-modellen volgen een maand later.

De Starbook Mk V kan worden uitgerust met de AMD Ryzen 7 5800U en wordt standaard geleverd met een Linux-distributie naar keuze. Klanten kunnen kiezen uit onder andere Ubuntu, elemtary OS, Linux Mint, Manjaro, MX Linux en Zorin OS. Voor een meerprijs kan de laptop ook met een Windows-licentie worden aangeschaft.

Het 14"-display heeft een maximale resolutie van 1920x1080. Verder is de laptop uitgerust met een usb-type-c-poort met Thunderbolt 4 en drie usb-type-a-poorten. Ook heeft de laptop een microSD-kaartslot en een combo jack voor audio-in en -out. Tot slot heeft de laptop ook een HDMI-poort. Het geheugen is standaard 8GB, maar kan worden uitgebreid tot 64GB.

De laptop is vooruit te bestellen op de website van StarLabs. De versie met een Intel i3-processor begint bij 922 euro. De versie met een AMD Ryzen 7-processor begint bij 1075 euro. StarLabs wil de laptops deze zomer leveren.