Intel stuurt Core i7-8700K en andere Coffee Lake-processors met pensioen

Intel stopt met de productie van enkele van zijn Coffee Lake-processors. Het gaat hierbij onder andere om de Core i7-8700K en Core i5-8600K. Het bedrijf stelt dat de marktvraag van cpu's is verschoven naar 'andere Intel-producten'.

Intel maakt de stopzetting van de productie kenbaar in een Product Change Notification. Daarin kondigt de fabrikant aan dat zowel de desktop-cpu's uit de achtste generatie als enkele mobiele processors per 1 juni een end-of-lifestatus krijgen. Intel zal nog tot 18 december bestellingen van deze cpu's aannemen. De laatste partij van deze producten wordt op 4 juni 2021 verstuurd.

In totaal gaat het om 31 desktopprocessors en 3 mobiele cpu's, waaronder boxed en tray-varianten van de Core i7-8700K en i5-8600K. Ook enkele Pentium Gold- en Celeron-cpu's krijgen een end-of-lifestatus. De achtste generatie Core-processors van Intel kwam in oktober 2017 op de markt, ongeveer een half jaar nadat concurrent AMD zijn eerste Ryzen-cpu's uitbracht. Intel geeft als reden op dat de marktvraag naar deze producten is verschoven naar andere producten van het bedrijf. De chipfabrikant bracht in mei 2020 zijn tiende generatie Core-cpu's uit, in de vorm van Comet Lake-S.

Eerder deze week heeft Intel ook aangekondigd dat het stopt met de twaalfzijdige specialty-verpakking voor de Core i9-9900K, schrijft Anandtech. Deze cpu zal voortaan geleverd worden in een standaard, vierkante verpakking. De processor met specialty packaging is tot 26 juni te bestellen en de laatste batch wordt op 10 juli verzonden.

Een lijst met cpu's die eol-status bereiken en de verpakking van de 9900K