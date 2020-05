OnePlus schakelt 'plasticfilter' in camera van 8 Pro uit na privacyzorgen

OnePlus schakelt het kleurenfilter op de camera van de OnePlus 8 Pro uit in een toekomstige update. Met dat filter is het mogelijk om door dunne laagjes plastic te kijken, maar ook in sommige gevallen door andere materialen waaronder kleding.

OnePlus schrijft op Weibo dat het het kleurenfilter in de komende week uitschakelt via een update. De functie wordt niet permanent verwijderd; OnePlus zegt dat het er eerst aan werkt en de functie terugbrengt als die 'geen privacyzorgen meer oproept'. De update die het filter verwijdert komt binnen een week uit.

Vorig week ontdekten gebruikers dat de kleurenfiltercamera van de OnePlus 8 Pro ook door dunne laagjes plastic heen kan kijken, zoals bij afstandsbedieningen en toetsenborden. Later bleek ook dat het via de camera mogelijk was door andere objecten heen te kijken, waaronder in sommige gevallen door kleding, volgens sommige gebruikers. OnePlus gaat daar verder niet specifiek op in, maar het bedrijf zegt wel dat er op het moment veel informatie rondgaat over de mogelijkheden van het filter die 'niet in lijn zijn met de waarheid'.

Volgens OnePlus zijn er door de situatie zorgen ontstaan over privacy. Het bedrijf wil die zorgen wegnemen. OnePlus zegt tegelijkertijd dat gebruikers het filter ook wel graag gebruiken. Het bedrijf wil daarom in de toekomst wel met een aangepaste versie van het filter komen.