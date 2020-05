Sony brengt Android 10-update naar Xperia 10 en Xperia 10 Plus

De Xperia 10 en Xperia 10 Plus van Sony krijgen een update naar Android 10. De update, waarin onder andere een systeembrede dark mode en gebarenbesturing zitten, zou aanvankelijk 'begin dit jaar' al naar de telefoons komen.

De uitrol van het besturingssysteem is inmiddels begonnen, schrijft XperiaBlog. De update komt naar zowel de standaard Xperia 10 als naar de Xperia 10 Plus. Volgens XperiaBlog gaat het om een beperkte uitrol waarbij slechts in bepaalde regio's en bij bepaalde providers de update wordt verstuurd.

De update betekent dat Xperia-gebruikers naar build-nummer 53.1.A.2.2 gaan, van versie 53.0.A.14.47. Met de update wordt naast Android 10 ook de Android-beveiligingsupdate van maart mee gestuurd. Android 10 heeft onder andere een nieuwe manier van navigeren met gebarenbesturing. Ook zit er een dark mode in het systeem.

Sony zei vorig jaar nog dat de uitrol van Android 10 'begin 2020' naar Xperia 10-toestellen kwam. Dat is waarschijnlijk dus later geworden dan gepland. Wanneer de uitrol in Nederland verschijnt is niet bekend.