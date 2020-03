Xiaomi kondigt eerste draadloze powerbank aan

Xiaomi heeft een powerbank aangekondigd die draadloos telefoons kan opladen via de Qi-standaard. De powerbank heeft een accucapaciteit van 10.000mAh en kan met maximaal 10W draadloos opladen. De powerbank is vooralsnog alleen in India verkrijgbaar, voor 30 euro.

Met de Xiaomi Mi Wireless Power Bank kunnen gebruikers een telefoon zowel bedraad als draadloos opladen. Voor het draadloos opladen heeft de bovenkant van de powerbank een non-skid-oppervlak, zodat de telefoon niet van het apparaat kan afglijden. Draadloos opladen gaat met maximaal 10W, bedraad snelladen gaat met maximaal 18W.

De powerbank kan bedraad en draadloos opladen tegelijk, waardoor een gebruiker twee telefoons tegelijk van energie kan voorzien. Ook kan de powerbank een telefoon draadloos opladen, terwijl de powerbank zelf aan de oplader hangt. Het opladen van de powerbank gaat via de usb-c-poort en met maximaal 18W. Voor het bedraad opladen van mobiele apparaten is er de usb-a-poort.

De 10.000mAh-powerbank is vooralsnog alleen verkrijgbaar in India, in het zwart. Omgerekend kost het toestel 30,38 euro. Of de powerbank ook naar Nederland of België komt, is niet bekend.