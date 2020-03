Steam krijgt gepersonaliseerde nieuwshub voor updates en game-aankondigingen

Valve heeft Steam uitgebreid met een functie waarmee gebruikers updates, aankondigingen of evenementen over hun games te zien krijgen. De nieuwshub is gepersonaliseerd en richt zich op games die gebruikers spelen of waar ze interesse in hebben.

Valve zegt dat spelers in de Nieuwshub kunnen bladeren voor nieuws rondom de games en om op de hoogte te blijven van activiteiten die in de spellen van spelers plaatsvinden. Ook is er een optie om te zien wanneer een evenement live is, zoals een livestream. Geïnteresseerden kunnen daarvoor ook meldingen krijgen via e-mail of hun mobiele telefoon.

In de feed van de gebruiker worden de berichten en meldingen gepersonaliseerd op basis van vijf voorwaarden. Allereerst kunnen er evenementen en aankondigingen verschijnen als een game tot de Steam-bibliotheek van de speler behoort of als een game op zijn verlanglijst staat. Daarnaast speelt het volgen van een spel via de winkelpagina een rol, maar ook de typen spellen die de speler speelt. Tot slot kunnen er meldingen in de persoonlijke feed belanden op basis van het Steam-blog of Steamwork-blog.

Spelers kunnen zich kunnen afmelden voor ongewenste categorieën en de weergave verder personaliseren. Valve schrijft dat de nieuwshub bewust is ontwikkeld met mobiele apparaten in het achterhoofd en dat het in de komende weken meer opties gaat toevoegen aan de nieuwshub.

Overigens werd de functie voor het geven van informatie over evenementen en aankondigingen al in september vorig jaar uitgebracht, met als doel om het voor ontwikkelaars eenvoudiger te maken om spelers te informeren over activiteiten in of rondom hun games. De evenementen en aankondigingen verschijnen in de Steam-bibliotheek van spelers, maar ook in de winkelpagina's van de games.