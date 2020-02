Tsjechische privacyautoritiet onderzoekt verkoop gebruikersdata Avast

Het Tsjechische equivalent van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens stelt een onderzoek in naar de verkoop van gebruikersgegevens door Avast. Eind januari kwam aan het licht dat het Tsjechsiche beveiligingsbedrijf gegevens verkoopt. Avast is daar na de onthulling mee gestopt.

De Tsjechische privacywaakhond schrijft dat het informatie verzamelt over de zaak en dat er een verdenking is van een grootschalige inbreuk op persoonsgegevens van gebruikers. Afhankelijk van de bevindingen die uit het vooronderzoek komen, zal de autoriteit verdere stappen nemen en het publiek daarover informeren.

Eind januari publiceerden Motherboard en PCMag een gezamenlijk onderzoek waarin ze aantoonden dat het in Tsjechië gevestigde beveiligingsbedrijf Avast gegevens van klanten die gratis softwareproducten gebruiken, verzamelt en verkoopt aan grote bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi en McKinsey. Avast gebruikte een dochteronderneming met de naam Jumpshot om de datasets aan de man te brengen.

Enkele dagen nadat de dataverkoop aan het licht werd gebracht, beloofde Avast daarmee te stoppen en de activiteiten van Jumpshot in zijn geheel te staken. De ceo van het bedrijf bood zijn excuses aan, maar gaf ook toe dat het zijn eigen idee was om de gebruikersgegevens te verkopen. Avast is de maker van anti-virussoftware en programma's als CCleaner.